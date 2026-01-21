以南韓彈劾朴槿惠、尹錫悅為例 黃國昌盼尋14名良心綠委入列

快訊

聯合報／ 記者林銘翰劉懿萱／台北即時報導
賴清德總統今天不出席說明立法院的彈劾案，民眾黨立委黃國昌批評賴總統施政掏空台灣。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天不出席說明立法院的彈劾案，民眾黨立委黃國昌批評賴總統施政掏空台灣。記者潘俊宏／攝影

立法院今天舉行全院委員會，審查在野黨所提總統彈劾案，民眾黨立委黃國昌表示，賴清德總統宣稱在野黨浪費時間，立法院的提議門檻就是二分之一，被彈劾的南韓前總統朴槿惠、尹錫悅也沒有這樣說過，希望找到14位有良心的民進黨立委入列。

行政院長卓榮泰拒絕副署財政收支劃分法，在野黨立法院黨團聯手發起彈劾賴清德總統，立法院今天首度召開委員會審查此案，總統府昨天先行發函立法院表達不列席。黃國昌在會中發言時表示，賴總統選擇躲避與龜縮，民進黨立委幫忙推卸責任，已經公然挑戰憲政常識。

黃國昌指出，回顧去年台灣陷入分裂、人民彼此對立衝突，起因就是賴總統發動大罷免，就連外媒也批判此舉破壞我國民主憲政，然而賴總統選擇逃避責任，直接把責任歸咎於民進黨立委柯建銘，「結果連柯建銘都不忍了，直接跳出來打臉賴總統。」

黃國昌說，柯建銘直接講出大實話，賴總統浪費一整年搞大罷免、想要改變國會結構，結果當這樣的企圖失敗以後，竟然拒絕公布三讀通過的法律，根本就是徹底癱瘓國會、架空我國民主憲政程序，「為了制衡總統的濫權，國會挺身而出舉世皆然。」

黃國昌說明，立法院對總統及副總統提出彈劾案，門檻就是全體立委二分之一以上，「彈劾程序已經成立」，南韓也曾經兩度彈劾自家總統，面對國會提案門檻未達人數標準，時任總統也都不敢說是浪費時間。其中針對尹錫悅發動罷免案，最後還是由12位執政黨議員加入行列才得以成功。

黃國昌表示，希望在接下來的整個彈劾程序，能夠找到14位有良心的民進黨立委，「那些賴清德以黨主席之尊召集開會，有勇氣站出來說不的民進黨立委」，請勇敢站出來彈劾侵害國會職權、破壞民主憲政的獨裁總統。

針對總統府發函立法院表達不列席，黃國昌則批評，賴總統自認是皇帝目無法紀，立法院長韓國瑜為人非常敦厚，「但是作為立法院的一份子，我認為應該退回這樣的用牋」，也提醒賴總統是以被彈劾人列席說明，「不是請你做國情報告，基本的分別總統要有能力知道。」

民眾黨立委張啓楷發言時表示，總統府宣稱立法院沒有直接向總統問責的權利，「代表40%少數總統藐視60%民意」，賴總統當選前承諾將到國會進行國情報告，並且接受立委國情諮詢，「但是結果跳票，賴總統不是選擇團結而是衝突與對立。」

張啓楷說，賴總統正在走向尹錫悅專制獨裁之路，甚至慢慢走向袁世凱稱帝之路，「袁世凱架空國會廢除憲法，賴總統不就正一步步往這裡走？」

立法院 黃國昌 彈劾案

