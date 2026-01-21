兩者無從屬關係…沈伯洋：藍白要把立院變法庭 叫總統來受審

立法院今開全院委員會審查賴清德總統彈劾案。民進黨立委沈伯洋表示，立法院正試圖用彈劾總統的程序，撕毀憲法對權力分立的分界，要讓立法院變成超級立法院，可是總統跟立法院都有同樣民意基礎、沒有從屬關係，「藍白提彈劾就是要把立法院變成法庭，要叫總統來這邊受審。」

沈伯洋表示，立法院正試圖用彈劾總統的程序，要去撕毀憲法對權力分立的分界，現在立法院要變成一個超級機關、超級立法院，什麼事情都是立法院說了算，如果還記得2024年立法院當時想叫私人企業直接來立法院問話，立委要自己當檢察官；2025年時，在野完全廢掉憲法法庭的運作，立法院凌駕憲法法庭 ，也是什麼事情立法院說了算。

「總統跟立法院沒有從屬關係。」沈伯洋指出，總統跟立法院都有同樣的民意基礎，都是人民一票一票選出來的，憲法法庭在前年判決講得非常清楚，兩邊都是民意的代表，沒有誰大、誰小的問題。而今天立法院做的事，就是要把行政院壓在地上摩擦、要把監察院幹掉，以及要把自己變檢察官、變大法官、變國防部，一切都是變成立法院說了算，才會到提出彈劾制度。

沈伯洋表示，立法院提出彈劾，就是想要把立法院變成一個法庭，要叫總統來這邊受審的意思。但前年開始有很多民眾，看不慣藍白的立委在擴權，要把立法院變成太上皇，人民感到不滿但不認為違法，所以發動罷免。

沈伯洋說，在野用彈劾案做政治表演，用政治表演散播謠言，但今天台灣之所以能夠站在這裡，是經歷過很多崎嶇的道路，台灣每一次民眾站出來抗議，都是因為國會濫權，包含野百合運動、太陽花運動、青鳥行動等，才會有現在的台灣。

沈伯洋強調，相信台灣人民不會忘記這些歷史，也不會忘記過往在威權時代所發生的事情，更不會忘記刑求的道具、鞭打在人民身上的鞭子、射在人民身上的水柱，這些事情深刻在台灣人的DNA，所以請大家不要忘記台灣歷史，也不要忘記這幾年所發生的事情，台灣民主是人民的民主，絕對不是國民黨的民主，也不是民眾黨的民主。