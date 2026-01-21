賴清德引憲判拒來立法院 王鴻薇轟：自己當起大法官

立法院今天召開全院委員會邀請賴清德總統說明，但府方引憲法法庭判決意旨拒絕出席。國民黨立委王鴻薇今天發言轟，賴總統沒有辯護的勇氣，立法院是根據「立法院職權行使法」第43條邀請賴總統說明，這條根本沒被判違憲，但賴總統竟然製造假訊息，「自己當起大法官」。

而民進黨立委鍾佳濱在發言指日本首相高市早苗宣布解散眾議院，反觀在野黨卻不敢提倒閣。王鴻薇回擊，高市早苗「非常有Guts」，願意負起責任，宣布解散國會是賭上首相職位與政治生命，但我們今天解散國會，賴總統不會下來重選，會繼續躲在憲政體制保護傘下，挑起社會對立，民進黨竟還說風涼話。

王鴻薇也提到，賴總統被彈劾已經不是第一次，在擔任台南市長時因拒絕進台南市議會，遭監察院認為違背地方自治精神而提彈劾，所以賴總統不但是史上第一個被立法院提彈劾的人，也是第一個擔任市長時也被彈劾，請問這到底是誰的問題？

王鴻薇更批評，賴總統除承諾願意到立法院國情報告跳票外，社宅政見也跳票。賴總統選前承諾將興建社會住宅13萬戶，但上任一年多後僅剩4萬戶，跳票程度高達7成，形同「詐騙選票」。