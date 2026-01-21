綠嗆在野不敢倒閣重選 羅智強：賴總統敢辭職改選嗎？

立法院今天針對賴清德總統彈劾案舉行全院委員會審查，民進黨立委嗆應比照日本解散國會、面對新民意。國民黨立委羅智強反嗆，日本是首相連帶重選，賴總統若主動辭職跟國會一起改選，保證在野兩黨舉雙手雙腳贊成；民進黨講在野不敢倒閣，其實賴總統才不敢重選面對新民意。

在野提賴總統彈劾案，立法院今天舉行全院委員會審查，不過賴總統拒絕列席，民進黨立委於會中頻指在野應該提倒閣才是正確方向，並解散國會，面對新民意。

國民黨立委羅智強指出，民進黨立委鍾佳濱以日本首相高市早苗為例說要解散國會的建議很好，但高市早苗本身也要一起改選，那賴總統要不要也一起參與改選？可以主動辭職跟國會一起改選，他保證在野兩黨舉雙手雙腳贊成，但賴總統敢嗎？

羅智強批評，照民進黨的「倒閣說」，倒了行政院長卓榮泰，背後還有千千萬萬個卓榮泰，賴總統卻不用受檢驗，這樣的解散國會有何意義？民進黨立委一直說在野不敢重選、面對新民意，其實賴總統才不敢重選、不敢面對新民意。

羅智強也指賴總統施政下有十大「失德亂政」，包含「賴世凱」沒勇氣面對彈劾、喪權辱國及丟失台海縱深、只會政治鬥爭搞大罷免、濫用司法追殺在野、不副署不執行來破壞權力分立、大法官違憲判決致毀憲亂政、反對動支預算不顧民生、「德公移山」掏空台灣、踐踏軍公教警消。

國民黨立委黃健豪表示，立法院願意聽賴總統說，但很遺憾賴總統今天不願意到場，選擇逃避直接面對國會的機會，也沒面對不同意見的勇氣。他也批評，立委依法提案彈劾，相關條文在歷屆大法官解釋也都合法合憲，反而是賴總統都不願意遵守法律，光這一點就必須被彈劾。

黃健豪指出，今天剛好是賴總統就任滿20個月，一路看下來創造滿滿「憲政奇蹟」，包含當選少數總統後發動大惡罷、縱容不副署及不執行、覆議案遭否決數創新高、憲法法庭違法判決等，種種事件完全在挑戰憲法義務，這不是民主，是想行政凌駕立法，是毀憲及獨裁的開端。