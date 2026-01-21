彈劾賴總統 黃國昌援引蘇貞昌：用憲法的藥治憲政的亂

立法院今天舉行全院委員會，審查在野黨所提總統彈劾案，民眾黨團總召黃國昌表示，面對毀棄、破壞民主憲政體制的獨裁總統，行使彈劾權就是立法院責無旁貸的責任，套用行政院前院長蘇貞昌的話，「要用憲法的藥治憲政的亂」。

行政院長卓榮泰拒絕副署財政收支劃分法，在野黨立法院黨團聯手發起彈劾賴清德總統，立法院今天召開全院委員會審查此案，總統府昨天先行發函立法院表達不克列席。黃國昌在進行提案說明時表示，面對一個毀棄、破壞民主憲政體制的獨裁總統，行使彈劾權就是立法院責無旁貸的責任。

黃國昌指出，從中華民國創立以來，歷經許多苦難與風波，但是從來沒有看過一位現任總統，就連最基本的責任都不願意遵守，面對立法院三讀通過的法律，如果總統可以選擇性不公布，等同於否決國會、代議政治、民主政治及人民選出來的代議士。

「從來沒有任何一個民主憲政國家，賦予總統這樣的權利，當然中華民國憲法也沒有賦予總統這樣的權利」，黃國昌表示，賴總統賦予自己拒絕公布法律的權利，將在我國憲政史上留下永遠無法抹去的汙點，「你是民主國家選出來的總統，不是專制獨裁體制出現的皇帝。」

黃國昌說，任何人都必須向民意謙卑，因為人民才是國家的主人，同時面對中華民國憲法，賴總統並無至高無上的權力，行政院長有權提出覆議，國會依照法定程序否決，總統就是必須公布法律，然而賴總統卻躲在行政院長卓榮泰背後，只為迴避拒絕公布法律的違憲責任。

黃國昌表示，賴總統如此伎倆跟手法，台灣人民看得非常清楚，「一個總統如此沒有擔當，選擇躲在行政院長背後想要躲避責任，民眾黨團要正告賴總統，這樣的手法不會得逞，也無法蒙蔽台灣人民。」

黃國昌指出，賴總統對於違憲行為明知故犯，總統府秘書長潘孟安早就示警，如此作為將會造成憲政危機，這也是為何在野黨發動彈劾程序，理由在於賴總統惡意扭曲憲法解釋、赤裸裸地展現權力傲慢，「當立法院啟動彈劾程序，你就必須面對接受國會追究責任的程序。」

黃國昌也提及，2013年9月14日，時任民進黨主席蘇貞昌公開說過，「國會是總統的監督機關，對於總統侵犯立法權的行為，國會有必要採取積極行動，依照憲法規定，總統違法亂紀的行為是夠過彈劾的機制進行」，現在就用憲法的藥治憲政的亂，嚴肅追究賴總統破壞民主的獨裁行為。