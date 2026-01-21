重新審定年金要等半年 李來希：考試院看準憲法法庭會出手

行政院、考試院、民進黨團針對停砍年金法案，先後遞狀聲請釋憲與暫時處分。全國公務人員協會前理事長李來希說，考試院一副遵守憲政程序的鬼樣，看準了五個憲法法庭怪獸會出手相挺，死皮賴臉就是不依照新的標準給付，毫無真心實意要照顧退養人員的態度，用完就丟的作為，世態炎涼莫過於此。

李來希與退休團體昨應國民黨立委翁曉玲邀約到辦公室，商討如何因應與協助未來的爭訟，追討退休公教依法應得的退養所得，傍晚回到家裡就收到服務單位轉來銓敘部的通函。內容仍不出太極式的推托拉，先是承認本次公教退撫法案修法的效力，自去年12月28日法案生效後實施，是日之後退休人員會依照新法標準核定退休所得，是日之前已審定退休的退休所得會另行核定給付標準。

通函也說，因重新審定退休人員退養所得尚須調整作業系統，時程約需半年時間，故已退休人員暫時依照原核定標準核發退休金。另外為求作業一致，去年12月28日後的退休人員，仍暫時依照舊有的標準給與，嗣後再依照新的標準辦理。李來希批評，說穿了就是不論已退、未退、新退或是舊退人員全部依照舊有的標準核發，說一套做一套，真是看了讓人覺得噁心

李來希說，這封通函目的不善，不是什麼法條釋義說明，而是為阻絕退休公教的依法申訴，直接挑明一切就等半年後再說，不管夥伴們是抗議還是申訴還是要求復審，結論就是「等」，他們不是不明白，也不是不作為，而是在等待他們豢養的憲政怪獸法庭作出滿意的裁判，一切都將會是順理成章的依照「朕」的旨意辦理，台灣的法治淪落至此，「依法行政」基本的法治ABC竟然成為奢求，能不讓人浩嘆？