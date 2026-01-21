快訊

鍾佳濱：藍白只敢提彈劾總統 不敢賭上政治生命推倒閣

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片
立法院今天進行全院委員會審查賴清德總統彈劾案，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，日本首相高市早苗認為執政聯盟在國會席次不足，因此宣布解散眾議院重選，訴諸最新民意決定是否支持高市內閣；相較之下，台灣的在野黨卻只敢提出彈劾案，不敢賭上政治生命循憲政機制提出倒閣，交由新民意選出新國會。

鍾佳濱指出，高市早苗的決定展現了政治人物的擔當，台灣雖然不是內閣制，但也有相關機制，當立法院認為行政院已經不被信任，國會多數可以發起倒閣，再由總統解散國會，交由最新民意用選票決定新國會，但在野黨沒有這麼做。

鍾佳濱說，彈劾案就是一場打假球，已經成為民眾黨縣市長參選人的起跑舞台，例如有意參選嘉義市長的民眾黨立委張啓楷，在全院委員會對彈劾案相關發言，大部分篇幅都在和嘉義市鄉親喊話，強調嘉義市鄉親權益被剝奪等，這和總統彈劾案毫無關聯。

鍾佳濱表示，民眾黨聲稱接下來要到全國舉辦彈劾案巡迴說明，明明彈劾案相關程序都已完備，卻要拖到5月才投票，顯然是為了民眾黨自己的縣市首長參選人為選辦暖身，勸國民黨不要傻傻的，民眾黨都要來搶選縣市長舞台了，還幫他們搭舞台。

彈劾案 民眾黨 鍾佳濱

