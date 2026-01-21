賴總統拒彈劾審查 管碧玲讚假戲不真做 李彥秀：適用軍演宴客檢討？

藍白立法院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院今天舉行全院委員會審查，賴總統拒絕列席。海委會主委管碧玲昨提出兩項謎語，表示「假戲不必真做」，贊成賴總統拒絕。國民黨立委李彥秀今反諷，「假戲不必真做」難道也適用軍演期間大肆宴客的反省與檢討上嗎？

賴總統彈劾案為我國憲政首例。賴總統日前表示「彈劾是浪費時間」，昨正式拒絕列席今日全院委員會審查，也成為我國憲政史上首位堅拒列席審查的被彈劾總統。

管碧玲昨說，她在回高雄的車上，臉書跳出的新聞，讓她想起聽過的一個比喻：「有炮彈可以斃命的不發射；沒有子彈可以打的拚命開槍」，當時一開始聽不懂，問了恍然大悟。「有炮彈可以斃命的不發射」的答案是「倒閣，行政院長不信任案」；「沒有子彈可以打的拚命開槍」的答案是「總統彈劾案」。這個比喻很傳神，也認為總統「假戲不必真做」，贊成總統不列席。

李彥秀說，「內閣成員鼓吹在野黨打砲彈、提倒閣」這種要求放眼全世界真的第一次看到。元宵節還沒到，管碧玲就在車上想啞謎嘲諷政治，還不如把時間與精神用在構思海委會重要政策，以及如何因應「灰色地帶」襲擾的問題上。

李彥秀諷刺，「假戲不必真做」難道也是適用於軍演期間大肆宴客的反省與檢討上嗎？