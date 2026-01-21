快訊

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

賴總統拒彈劾審查 管碧玲讚假戲不真做 李彥秀：適用軍演宴客檢討？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統今天不出席說明立法院的彈劾案，立法院長韓國瑜一旁的座位虛置，國民黨及民眾黨立委準備賴總統的人形立牌進入立法院備詢。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天不出席說明立法院的彈劾案，立法院長韓國瑜一旁的座位虛置，國民黨及民眾黨立委準備賴總統的人形立牌進入立法院備詢。記者潘俊宏／攝影

藍白立法院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院今天舉行全院委員會審查，賴總統拒絕列席。海委會主委管碧玲昨提出兩項謎語，表示「假戲不必真做」，贊成賴總統拒絕。國民黨立委李彥秀今反諷，「假戲不必真做」難道也適用軍演期間大肆宴客的反省與檢討上嗎？

賴總統彈劾案為我國憲政首例。賴總統日前表示「彈劾是浪費時間」，昨正式拒絕列席今日全院委員會審查，也成為我國憲政史上首位堅拒列席審查的被彈劾總統。

管碧玲昨說，她在回高雄的車上，臉書跳出的新聞，讓她想起聽過的一個比喻：「有炮彈可以斃命的不發射；沒有子彈可以打的拚命開槍」，當時一開始聽不懂，問了恍然大悟。「有炮彈可以斃命的不發射」的答案是「倒閣，行政院長不信任案」；「沒有子彈可以打的拚命開槍」的答案是「總統彈劾案」。這個比喻很傳神，也認為總統「假戲不必真做」，贊成總統不列席。

李彥秀說，「內閣成員鼓吹在野黨打砲彈、提倒閣」這種要求放眼全世界真的第一次看到。元宵節還沒到，管碧玲就在車上想啞謎嘲諷政治，還不如把時間與精神用在構思海委會重要政策，以及如何因應「灰色地帶」襲擾的問題上。

李彥秀諷刺，「假戲不必真做」難道也是適用於軍演期間大肆宴客的反省與檢討上嗎？

李彥秀 管碧玲 賴清德

延伸閱讀

接機鄭麗君後趕到高雄參與上梁 管碧玲讚卓榮泰「帶著喜氣來」

共軍圍台軍演海委會高官飲宴 顧立雄：國軍料敵從寬 當時維持適當戒備

小二孫女學乘法表發現「9的秘密」 管碧玲笑：阿公和教授親友都不知

共軍軍演期間管碧玲聚餐挨轟 海巡署長證實：我建議可照常舉行

相關新聞

鍾佳濱：藍白只敢提彈劾總統 不敢賭上政治生命推倒閣

立法院今天進行全院委員會審查賴清德總統彈劾案，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，日本首相高市早苗認為執政聯盟在國會席次不足...

賴總統拒彈劾審查 管碧玲讚假戲不真做 李彥秀：適用軍演宴客檢討？

藍白立法院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院今天舉行全院委員會審查，賴總統拒絕列席。海委會主委管碧玲昨提出兩項謎語，表示「...

賴清德總統不出席立院報告 在野立委以象徵皇帝專制人形立牌提問

針對藍白立委發起的彈劾案，總統府日前回覆立法院確定賴清德總統不出席。國民黨立法院黨團書記長羅智強、民眾黨團總召黃國昌今天...

賴總統拒列席彈劾審查會 藍白譴責

藍白立院黨團提案彈劾賴清德總統，立法院今舉行全院委員會審查，並邀被彈劾人賴總統說明。總統府昨下午發函給立法院指出，依據憲...

冷眼集／賴總統放棄說明機會 反顯執政傲慢

藍白立法院黨團共同提出彈劾賴清德總統案，成為中華民國憲政史上首宗總統彈劾案。然而，賴總統昨天回函立法院，拒絕列席全院委員...

賴總統拒列席彈劾案審查 學者嘆可惜：總統應到立院說明

藍白立法院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院今天舉行全院委員會審查，賴總統拒絕列席。學者表示「可惜」，賴總統如認彈劾並無正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。