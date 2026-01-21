聽新聞
軍購條例、總預算 第8度被封殺
國防預算特別條例草案、今年度中央政府總預算案，昨天第八度在立院程序委員會闖關失敗，藍白再度挾人數優勢封殺。民進黨發言人韓瑩批評，在野黨不顧國際情勢與國家防衛的需求，持續癱瘓預算審查，「是否在等中國同意？」
此外，民眾黨不分區立委執行兩年條款，立院人事處發函，立委黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊將在二月一日辭去立委。張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍四人昨特別拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜也勉勵說，人生無不散的宴席，歡迎隨時「回娘家」。
民眾黨共有八席不分區立委，其中六人因兩年條款，任期到本會期結束，立委劉書彬因是中途遞補而繼續留任，立委陳昭姿則因要續推人工生殖法而暫留立法院。
