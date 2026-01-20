快訊

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 22日前水氣較多

邊荷律曝「有好好吃飯」影片 喪父暫離台灣：需要時間再多難過一下

行政院：立院應回歸憲政常軌審預算 勿刻意延宕

中央社／ 台北20日電
行政院發言人李慧芝。聯合報資料照，記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。聯合報資料照，記者黃婉婷／攝影

立法院尚未將今年度中央政府總預算案，以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案排入委員會審查。行政院今天再次呼籲立法院回歸憲政常軌，按照憲政權責做好本分內該做的事，勿刻意延宕。

行政院發言人李慧芝晚間透過文字說明，立院程序委員會今天也未將今年度中央政府總預算案以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」與政院版本的「財政收支劃分法部分條文修正草案」等排入委員會審查，但境外敵對勢力持續侵擾的此時此刻，強化國家防衛韌性刻不容緩，今年度國防部預算已有新台幣752億元因為總預算未審而無法執行，立法院又再次阻擋國防特別預算，等於是雙重封殺國家國防量能。

李慧芝指出，今天是立法院不審今年度總預算的第145天，也是立法院本會期結束前的倒數第9個工作天，而依據預算法的規定，再過7個月，政府就要提出明年度中央政府總預算，但立法院不顧新版財劃法的水平分配不公平、垂直分配不合理問題，迄今不審院版財劃法部分條文修正草案。

她呼籲，立法院應回歸憲政常軌，按照憲政權責做好本分內該做的事，盡速審查攸關國人福祉的中央政府總預算、院版財劃法部分條文修正草案以及能夠加強國防實力的國防特別預算，勿再不理性地刻意延宕。

國防特別預算 立法院 行政院

延伸閱讀

藍促綠速過新興計畫 綠批不合體制

盧秀燕籲中央支持免費營養午餐 政院：混淆一起養政策和自治事項

藍白六度封殺軍購特別條例 政院：浪費寶貴防衛時間

石崇良認從未成立少子女化辦公室 民眾黨團：狠狠打臉政院

相關新聞

行政院：立院應回歸憲政常軌審預算 勿刻意延宕

立法院尚未將今年度中央政府總預算案，以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案排入委員會審查。行政院今天再...

議會審二殯回饋金增5里過關…綠修正動議 不敵藍人數優勢

北市一殯拆除後，殯葬量能全移至大安區的二殯（懷愛館），考量交通環境衝擊擴大，市府修正「北市立殯儀館回饋地方自治條例」，回...

藍白八度阻擋國防預算 民進黨：拿國家安全當政治操作籌碼

國民黨與民眾黨今天再度挾人數優勢，在立法院程序委員會封殺今年度中央政府總預算，也封殺1.25兆元的國防特別預算條例草案。...

影／蔣萬安二備金7.4億保住了！藍綠表決大戰 藍多數優勢維持編列

北市府今年度總預算案遲遲未過，今天下午臨時大會，表決唯一政黨協商仍無共識的市長蔣萬安二備金7.4億元，委員會刪減5千萬元...

1.25兆國防預算再度未列院會議程 藍反擊批「欠軍人薪水20天」

立法院程序委員會今天處理周五議程，民進黨團建議將1.25兆國防預算條例、總預算等排入議程，但藍白則以人數優勢否決。國民黨...

明年總預算卡關衝擊施政 恐影響 AI 新十大建設、創新研發補助

中央政府2026年度總預算至今尚未審議。主計總處昨（24）日指出，倘若總預算未能及時通過，將有2,992億元新興、新增及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。