行政院：立院應回歸憲政常軌審預算 勿刻意延宕

立法院尚未將今年度中央政府總預算案，以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案排入委員會審查。行政院今天再次呼籲立法院回歸憲政常軌，按照憲政權責做好本分內該做的事，勿刻意延宕。

行政院發言人李慧芝晚間透過文字說明，立院程序委員會今天也未將今年度中央政府總預算案以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」與政院版本的「財政收支劃分法部分條文修正草案」等排入委員會審查，但境外敵對勢力持續侵擾的此時此刻，強化國家防衛韌性刻不容緩，今年度國防部預算已有新台幣752億元因為總預算未審而無法執行，立法院又再次阻擋國防特別預算，等於是雙重封殺國家國防量能。

李慧芝指出，今天是立法院不審今年度總預算的第145天，也是立法院本會期結束前的倒數第9個工作天，而依據預算法的規定，再過7個月，政府就要提出明年度中央政府總預算，但立法院不顧新版財劃法的水平分配不公平、垂直分配不合理問題，迄今不審院版財劃法部分條文修正草案。

她呼籲，立法院應回歸憲政常軌，按照憲政權責做好本分內該做的事，盡速審查攸關國人福祉的中央政府總預算、院版財劃法部分條文修正草案以及能夠加強國防實力的國防特別預算，勿再不理性地刻意延宕。