彈劾案明立院全院委員會 賴總統確定不出席

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院針對總統彈劾案舉行全院委員會，賴清德總統確定不出席。聯合報系資料照
立法院針對總統彈劾案舉行全院委員會，賴清德總統確定不出席。聯合報系資料照

立法院21日、22日以全院委員會模式召開審查會，邀請賴清德總統就彈劾案說明，立法院16日發函總統府；立法院20日收到總統府來函，告知賴總統不予列席。明後天委員會流程，由各黨團推派之立委進行發言，每人發言10分鐘，21日發言者計11位。

國民黨、民眾黨立法院黨團日前發動彈劾賴總統提案，並以人數優勢通過提案，預計二度邀請被彈劾人賴總統赴立法院說明，時間落在1月21日、22日，以及5月13日、14日的全院委員會。

據了解，立法院16日發函給總統府，主旨為「本院定於本(115)年1月21日及22日舉行全院委員會，審查立法委員所提之總統彈劾案，請列席說明，咨請 查照」。

總統府於20日下午2時後回函說明，「貴院115年1月16日咨請本人列席同年月21日及22日全院委員會說明一案，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席，特此函達」。

根據立法院「彈劾案相關事務及時程表」，當被彈劾人未列席審查會時，由各黨團推派的立委行發言，每人發言10分鐘；由國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團2人。

21日發言者計11位，包括白委張啟楷、黃國昌，綠委鍾佳濱、沈伯洋、陳培瑜，藍委傅崐萁、羅智強、黃建豪、王鴻薇、許宇甄、牛煦庭。

立法院 總統府 國民黨

延伸閱讀

民眾黨6立委確定請辭！劉書彬、陳昭姿續留原因曝 韓國瑜：隨時歡迎回娘家

確定不現身！賴總統函覆立院不列席彈劾審查會 朝野11立委明將輪流發言

民眾黨立委2月大換血！黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

「民主警訊」中天主播林宸佑收押 張啓楷臉色凝重：不要出現綠色恐怖

相關新聞

賴總統拒列席彈劾審查會 藍白譴責

藍白立院黨團提案彈劾賴清德總統，立法院今舉行全院委員會審查，並邀被彈劾人賴總統說明。總統府昨下午發函給立法院指出，依據憲...

冷眼集／賴總統放棄說明機會 反顯執政傲慢

藍白立法院黨團共同提出彈劾賴清德總統案，成為中華民國憲政史上首宗總統彈劾案。然而，賴總統昨天回函立法院，拒絕列席全院委員...

賴總統拒列席彈劾案審查 學者嘆可惜：總統應到立院說明

藍白立法院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院今天舉行全院委員會審查，賴總統拒絕列席。學者表示「可惜」，賴總統如認彈劾並無正...

軍購條例、總預算 第8度被封殺

國防預算特別條例草案、今年度中央政府總預算案，昨天第八度在立院程序委員會闖關失敗，藍白再度挾人數優勢封殺。民進黨發言人韓...

行政院：立院應回歸憲政常軌審預算 勿刻意延宕

立法院尚未將今年度中央政府總預算案，以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案排入委員會審查。行政院今天再...

賴總統遭提案彈劾「拒赴審查會」 國民黨團：等同默認人民的質疑

明日將舉行賴清德總統彈劾案審查會，總統府稍早表達賴總統將拒絕出席。國民黨立法院黨團表示，賴總統此舉是對藐視民意、踐踏憲政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。