彈劾案明立院全院委員會 賴總統確定不出席

立法院21日、22日以全院委員會模式召開審查會，邀請賴清德總統就彈劾案說明，立法院16日發函總統府；立法院20日收到總統府來函，告知賴總統不予列席。明後天委員會流程，由各黨團推派之立委進行發言，每人發言10分鐘，21日發言者計11位。

國民黨、民眾黨立法院黨團日前發動彈劾賴總統提案，並以人數優勢通過提案，預計二度邀請被彈劾人賴總統赴立法院說明，時間落在1月21日、22日，以及5月13日、14日的全院委員會。

據了解，立法院16日發函給總統府，主旨為「本院定於本(115)年1月21日及22日舉行全院委員會，審查立法委員所提之總統彈劾案，請列席說明，咨請 查照」。

總統府於20日下午2時後回函說明，「貴院115年1月16日咨請本人列席同年月21日及22日全院委員會說明一案，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席，特此函達」。

根據立法院「彈劾案相關事務及時程表」，當被彈劾人未列席審查會時，由各黨團推派的立委行發言，每人發言10分鐘；由國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團2人。

21日發言者計11位，包括白委張啟楷、黃國昌，綠委鍾佳濱、沈伯洋、陳培瑜，藍委傅崐萁、羅智強、黃建豪、王鴻薇、許宇甄、牛煦庭。