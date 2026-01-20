議會審二殯回饋金增5里過關…綠修正動議 不敵藍人數優勢

北市一殯拆除後，殯葬量能全移至大安區的二殯（懷愛館），考量交通環境衝擊擴大，市府修正「北市立殯儀館回饋地方自治條例」，回饋範圍從1公里擴至1.2公里。議會臨時大會今審查暫擱條文，民進黨議員提修正動議調高回饋比例，不過不敵藍營多數優勢，修正動議全否決，自治條例修正案依委員會決議通過。

北市議會今臨時大會，總預算案全數審查通過後，北市立殯儀館回饋地方自治條例暫擱的修正條文，也進行審議表決，根據委員會通過的修正條文，最具爭議的為第三條，修正案將回饋地方範圍，從原二殯周邊半徑1000公尺，擴至1200公尺，納文山區興邦里、萬盛里及信義區黎順里、雙和里、惠安里，增5個里。

由於北市府維持二殯回饋經費為實際服務收費的百分之十，引發民進黨大安文山區議員不滿。民進黨議員簡舒培今大會發言，認為該修正案將抵觸總預算案的綜合決議「回饋金應同時考量回饋金分配比例」，建議下會期再審，等殯葬處將回饋經費比例提高再審，否則會是自打嘴巴。

民進黨議員王閔生提修正動議，認為應將條文第四條的回饋比例，從10%提高到12%，議長當場宣布表決，藍營挾著人數優勢表決，結果王閔生的修正動議以17票贊成、31票反對、2票棄權否決，維持原委員會通過條文。

社民黨議員苗博雅也提修正動億，認為回饋擴大經歷非常長爭議，市府有必要說明1公里放寬到1.2公里的科學根據，並強調回饋擴大是好事，也是美意，但市府提不出擴大根據，尤其該修正也是大安區53個里長全數表達反對，擔心未來是否再擴大到1.4公里、1.6公里？大安區里長能接受把回饋餅作大，不過市府態度強硬。

議長也針對苗博雅的修正動議「反對第三條條文」表決，結果贊成19票、反對31票，0票棄權，修正動議否決。

民眾黨議員張志豪則發言提到，回饋就是擔心周邊交通、環境受到衝擊，希望市府應該以科學方式委外評估二殯的環境影響，才能說服地方里民。

對於民進黨修正動議都被否決，王閔生表達可惜，表示市府擴大回饋應要有科學依據，擴大也應將餅做大，才不會影響原大安區、方圓一公里居民權益，尤其擴大回饋多1%就是400萬元，2%就是多800萬，很可惜該議題變政治議題；簡舒培說，這樣的修正案讓大安區里長無法接受，完全碾壓大安區，違反民主精神。