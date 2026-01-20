聽新聞
0:00 / 0:00

確定不現身！賴總統函覆立院不列席彈劾審查會 朝野11立委明將輪流發言

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
針對藍白立委發起的彈劾案，據了解，總統府今（20日）稍早回覆立法院稱，依據憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，也不能課予憲法所無之義務，為符合憲政體制，不予列席。聯合報資料照，記者黃仲裕／攝影
針對藍白立委發起的彈劾案，據了解，總統府今（20日）稍早回覆立法院稱，依據憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，也不能課予憲法所無之義務，為符合憲政體制，不予列席。聯合報資料照，記者黃仲裕／攝影

針對藍白立委發起的彈劾案，據了解，總統府今（20日）稍早回覆立法院稱，依據憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，也不能課予憲法所無之義務，為符合憲政體制，不予列席。

賴總統確定不出席，明後兩日的審查會將由各黨團推派立委發言，每人10分鐘。而立法院公布的明日發言名單共11人，包含民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜；國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強；以及民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷等，分別有6位國民黨立委、2位民眾黨立委以及3位民進黨立委。

國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出彈劾案，立法院全院委員會已經舉行完兩場公聽會。立法院程序委員會13日表決通過，於21日、22日召開全院委員會邀請被彈劾人賴總統列席說明。

根據立法院議程規畫，立法院21日、22日召開全院委員會，邀請被彈劾人總統賴清德列席進行說明。先由領銜提案人代表說明彈劾意旨，再由被彈劾人賴總統說明，各黨團也將推派代表詢問賴清德總統；若被彈劾人賴總統未列席，將由各黨團推派委員發言。

賴清德總統將不列席立法院全院委員會說明被彈劾案，由各黨團推派立委發言。記者張文馨／翻攝
賴清德總統將不列席立法院全院委員會說明被彈劾案，由各黨團推派立委發言。記者張文馨／翻攝

立法院 賴清德 國民黨 民眾黨 民進黨 彈劾案

延伸閱讀

假冒賴清德寄電郵談「公民發展」 刑事局追查籲民眾勿回復

全台首場國際團體防災士培訓 賴總統：培養具基礎災變能力民間力量

在野8度否決國防預算 藍批欠軍人薪20天

顧立雄指預算決定軍購內容 馬文君批簽空白支票

相關新聞

賴總統拒列席彈劾審查會 藍白譴責

藍白立院黨團提案彈劾賴清德總統，立法院今舉行全院委員會審查，並邀被彈劾人賴總統說明。總統府昨下午發函給立法院指出，依據憲...

冷眼集／賴總統放棄說明機會 反顯執政傲慢

藍白立法院黨團共同提出彈劾賴清德總統案，成為中華民國憲政史上首宗總統彈劾案。然而，賴總統昨天回函立法院，拒絕列席全院委員...

賴總統拒列席彈劾案審查 學者嘆可惜：總統應到立院說明

藍白立法院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院今天舉行全院委員會審查，賴總統拒絕列席。學者表示「可惜」，賴總統如認彈劾並無正...

軍購條例、總預算 第8度被封殺

國防預算特別條例草案、今年度中央政府總預算案，昨天第八度在立院程序委員會闖關失敗，藍白再度挾人數優勢封殺。民進黨發言人韓...

行政院：立院應回歸憲政常軌審預算 勿刻意延宕

立法院尚未將今年度中央政府總預算案，以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案排入委員會審查。行政院今天再...

賴總統遭提案彈劾「拒赴審查會」 國民黨團：等同默認人民的質疑

明日將舉行賴清德總統彈劾案審查會，總統府稍早表達賴總統將拒絕出席。國民黨立法院黨團表示，賴總統此舉是對藐視民意、踐踏憲政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。