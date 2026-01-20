影／蔣萬安二備金7.4億保住了！藍綠表決大戰 藍多數優勢維持編列

北市府今年度總預算案遲遲未過，今天下午臨時大會，表決唯一政黨協商仍無共識的市長蔣萬安二備金7.4億元，委員會刪減5千萬元，國民黨團提出應維持7.4億元編列，今藍綠黨團均甲級動員，議長宣布表決，藍營以人數優勢，以27人贊成、18人反對、3人棄權，蔣萬安二備金7.4億元通過。

蔣萬安上任後，三年的特別費均維持編列7.4億元，比前市長柯文哲任內編列12億多元少，不過今年度委員會審查，委員會仍刪減5千萬元，昨天政黨協商，藍綠白仍無共識，今天臨時大會動員表決大戰。

今天臨時大會，藍綠黨團均甲級動員，國民黨書記長李明賢表示，北市府的二備金是要用於緊急狀況及新增政務，北市府從2022至今，均編列7.4億元，儘管委員會刪減5千萬元，不過會限縮北市府推動市政的彈性，國民黨團建議恢復原編列7.4億元。

今臨時大會清點在場人數為49人，議長戴錫欽宣布記名方式表決，贊成人數27人；反對人數18人；棄權人數3人，表決結果通過李明賢提出恢復原編列7.4億元。