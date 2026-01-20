1.25兆國防預算再度未列院會議程 藍反擊批「欠軍人薪水20天」

立法院程序委員會今天處理周五議程，民進黨團建議將1.25兆國防預算條例、總預算等排入議程，但藍白則以人數優勢否決。國民黨團舉牌批評「賴清德踩國軍、軍人欠薪第20天」；民進黨團則質疑，藍白擋總預算114天「預算不能拖、全民都在等」。

國民黨籍程委會召委翁曉玲宣布，本周五院會議事日程不確定，等於軍購特別條例第9度未排入院會議程。值得注意的是，民眾黨團總召黃國昌結束訪美行程後宣布將自提國防特別條例版本，不過民眾黨今天未提出相關草案。

民進黨立委郭昱晴指出，行政院去年8月29日將總預算案送至立法院，至今已經被擋144天，藍白惹毛了通勤族、需要生育補助的民眾，才緊急將新興計畫逕付二讀，還擋了國防預算8次，連程委會掛號都不給，「當台灣要前進時，藍白卻在這裡唱衰台灣」。

國民黨團書記長羅智強反擊，民進黨在乎民生講得口沫橫飛，結果投票反對TPASS、治水、生育補助的是民進黨，上周五院會就是一面照妖鏡，是藍白主動提案先行動支民生預算，怎麼還有臉講在野黨擋民生預算？另外行政院故意欠軍人薪水第20天，違法的預算難道要立委們蒙著眼睛、違背法律審查嗎？