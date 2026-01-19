立院停砍公教年金法案 民進黨團今赴司法院聲請釋憲
立法院去年底三讀通過攸關年金停砍的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」部分條文，總統賴清德於去年底公告生效。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天開記者會表示，民進黨團認為違憲，因此向大法官提出暫時處分及釋憲。隨後民進黨團幹部與律師前往司法院遞交釋憲聲請書。
民進黨立法院黨團今天舉行「改革要合憲、年金要永續」記者會，柯建銘表示，針對去年12月26日總統公告的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」、「公務人員退休資遣撫卹法」，黨團認為違憲，因此提出暫時處分及釋憲，主張自公布日期失效，且憲判以前要暫時處分。
民進黨團開完記者會後，黨團幹部與訴訟代理人即前往司法院遞交釋憲聲請書。
