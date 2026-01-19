立院停砍公教年金法案 民進黨團今赴司法院聲請釋憲

針對立法院16日通過總預算新興計畫718億逕付二讀，有藍委表示，現在就看民進黨團是否放棄協商冷凍期，讓相關預算儘速通過：但綠委鍾佳濱不滿指出，立法院無權提案要求動支預算，動支與否應由行政院提出。行政院發言人李慧芝則表示，相關預算通過後是否會執行，還要再進一步研議。

2026-01-18 14:01