藍促綠速過新興計畫 綠批不合體制

針對立法院16日通過總預算新興計畫718億逕付二讀，有藍委表示，現在就看民進黨團是否放棄協商冷凍期，讓相關預算儘速通過：但綠委鍾佳濱不滿指出，立法院無權提案要求動支預算，動支與否應由行政院提出。行政院發言人李慧芝則表示，相關預算通過後是否會執行，還要再進一步研議。

盼綠放棄協商冷凍

國民黨與民眾黨16日將115年總預算案新興計畫動支案，包含TPASS在內的38項新興計畫、共718億的預算逕付二讀。國民黨立院黨團書記長羅智強表示，主要是針對地方民生急迫的一些新增計畫，或是新興計畫裡面的一些支出專案。

羅智強指出，在野黨提出逕付二讀，只要民進黨團不阻擋、拖延，簽不復議同意書，下周就可以開始進行政黨協商，討論相關新增計劃的預算，而在討論過程中，當然可以針對預算提出凍結、刪減還是要全數通過。他呼籲民進黨不要擋民生預算，趕快支持在野黨的提案。

一般提案無三讀程序

但民進黨團幹事長鍾佳濱表示，行政院過去僅有依照《預算法》第54條，在總預算尚未審查完畢前，先沿用上年度執行數支出，從未有先動支新興計畫的慣例。他強調，藍白提出的不是預算案，只是一般的決議案，沒有抽出逕付二讀的問題，況且一般提案並沒有後續二、三讀程序，因此即便藍白提案通過，也不能代表總預算完成部分審查。

對於國民黨立委呼籲民進黨團放棄協商冷凍期，鍾佳濱回應，這根本是亂放話，國民黨是因為TPASS預算不能執行遭外界批評，才突然提議稱抽出38項新興計畫共新台幣718億元，但提案內容根本不合乎《預算法》第54條，言詞充滿矛盾，也不合乎體制。

政院盼審整本預算

行政院發言人李慧芝也說，今年度中央政府總預算案，每一項計畫都是重要項目，每一筆預算都環環相扣，其中因為總預算遲遲不審，導致受影響的新興計畫及延續性計畫新增項目高達2992億 ，而在野黨卻挑挑揀揀，只同意動支718億元的新興計劃案，僅佔整本總預算的2.4%，呼籲立法院遵守責任政治的憲政份際，理性審查整本中央政府總預算。

至於這是否代表新興預算三讀後，行政院不會執行相關預算？李慧芝僅表示，現階段真的無法說明，黨團認為提案本身是違憲，行政院方面也還要再評估。

