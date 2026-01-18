藍白擬自提軍購特別條例 王定宇：正事不幹還想違憲害國

國民黨有意比照民眾黨自提1.25兆元軍購特別條例。民進黨立委王定宇今天批評，藍白不審國防部提出的特別條例，在立法院善盡監督、審查，「正事不幹，光想邪魔歪道的作法」。他說，藍白既不是行政權，又不了解軍方狀況與台美談判內容，要怎麼提特別預算的特別條例？可說違憲也違反現實，扯國家後腿。

王定宇指出，現有國家憲法體制中，預算編列屬行政權，立法院僅能審查跟修法，對於立法機關透過立法或決議，片面自行編列預算，都被判定違憲，實在很難理解，國民黨跟民眾黨不違憲就不會立法了嗎？還是憲法規範一點意義都沒有？

王定宇表示，有關軍事投資的國防預算，須經台美政府長時間來回磋商，包括研究台灣安全防衛需要、美方願意提供的裝備、台灣自行生產能力，以及營區組態彈藥庫及人員訓練計劃，藍白既未美方磋商，也非行政權，不瞭解軍方狀況、國防產業自主生產能量，以及與美談判內容，要怎麼提特別預算的特別條例？

他說，這些屬國家安全高度專業、高度機密的事項，在野大可透過國防部所提的特別條例，在國會監督、審查，但藍白正事不做，片面想自提特別預算的特別條例，簡直荒謬，既違憲也違反現實，也違反國家安全的需要，唯一要做的其實是扯台灣後腿，想方設法拖延國防預算，阻擋國防預算、特別條例交付委員會審查。

王定宇批評，這種拖住國家腳步、阻礙國家安全提升的做法，全世界唯一感到開心且獲得利益的，大概只有中國共產黨跟共軍；對台灣來講，不僅無法即時提升國家安全能力，更向國際盟友傳遞錯誤訊號，藍白聯手傳遞出台灣不在意自身安全，讓台灣陷入極度危險的境地，真的希望藍白不要鬧了。

他說，藍白做法既荒謬又害國，國防安全是攸關2300萬人安身立命的需要，不是政黨鬥爭的工具，請他們放台灣一馬。