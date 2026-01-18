聽新聞
新聞眼／藍擬特別軍費版本…瓦解綠白合 也回應美壓力

聯合報／ 本報記者劉懿萱
國民黨正草擬1.25兆元特別軍費版本，瓦解可能的綠白合。圖為立院程序委員會元旦後首度開會，藍白立委在人數優勢下，將國防特別預算條例暫緩列案。 圖／聯合報系資料照片
國民黨正草擬1.25兆元特別軍費版本，瓦解可能的綠白合。圖為立院程序委員會元旦後首度開會，藍白立委在人數優勢下，將國防特別預算條例暫緩列案。 圖／聯合報系資料照片

藍白八度擋下一點二五兆元國防特別預算條例，但隨著民眾黨主席黃國昌閃電赴美後迎來變數，民眾黨擬自提軍費條例版本，民進黨團則盼盡快將軍費條例排入議程，綠白對審查軍費條例出現交集，反而打破藍白合默契，如今國民黨也說黨版正在草擬中，目的是瓦解可能的綠白合，也摘下頻擋軍費紅帽子；而特別預算攸關高額對美軍購，不只執政黨，藍白當然也感受到美方壓力。

民眾黨主席黃國昌訪美返台後，雖然開記者會砲轟一點二五兆元軍費條例，並非全數用於對美採購，美方所提軍購合約項目僅三千億元，但他也強調將待國防部專案報告結束，擬提民眾黨版本。

黃國昌「預言」十九日國防部要對此專案報告，比立法院慣例提早好幾小時，凸顯黃國昌早已從美方聽聞此事，且會議是由民進黨籍召委王定宇排程，藍營憂心綠白在國防特別預算條例上可能出現難得的交集，自然其來有自。

對民進黨來說，只要能進議程、進委員會審查，總好過被鎖在程序委員會的死胡同中，綠白出現交集，代表藍白合默契恐被打破，過去藍白在重要民生與政治法案中常團進團出，一旦白營版本付委，綠營採取妥協換出委策略，國民黨恐被貼「唯一擋國防預算」標籤風險。

這也促使部分藍委曾要自提版本，比如各單項軍購都有特別條例，而非包裹式預算，但黨中央態度曖昧、其他藍委態度被動，黨團內部無共識，最終不了了之。

台美關稅底定，軍費成為美方關注焦點，國民黨如今可望自提黨版，這步棋可洗刷頻擋軍費紅帽，也能瓦解綠白合。當三黨都有版本審查，戰場將從程序政治攻防，移轉至內容較勁，未來重點不再是「擋不擋」，而是誰的版本更能向支持者交代。

民眾黨主席黃國昌快閃訪美回台後表態，將針對一點二五兆元國防特別預算條例自提黨版。有國民黨立委認為，軍費條例綠白已經出現交集，藍營也應提案，否則將被扣上擋軍費的「紅帽」，而據了解，藍營也有備而來，國民黨黨版本正在草擬中，待國防部向立法院說明後軍購預算內容後，就會端出草案。

特別預算商售多…退將憂：我缺軍購談判人才

國防部推一點二五兆元軍購特別預算，除對美軍購和國內生產，一般認為，應有相當比率將採商售模式。退役將領和軍事專家提醒，軍方缺乏足夠的國際談判、專案管理人才；從選商到規畫中長期後勤支援，恐怕都是相當大的挑戰。

藍白提出包含TPASS在內的115年總預算新興計畫動支案，逕付二讀交付協商。藍委表示，行政院明知有解決方式、卻不作為，就...

立法院將審查對總統提出彈劾案，昨發咨文邀請總統賴清德於21日、22日赴立院說明。不過總統府發言人郭雅慧昨說，在野立委盡速...

針對1.25兆軍費條例，不只民眾黨主席黃國昌將自提黨版，據悉國民黨的黨版也已經在草擬當中。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示...

