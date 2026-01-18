聽新聞
拒被扣紅帽 國民黨草擬1.25兆軍費版本

聯合報／ 記者劉懿萱張曼蘋李人岳／台北報導
針對1.25兆元國防特別預算，國民黨正在草擬黨版，待國防部向立法院說明後軍購預算內容後，就會端出草案。 圖／聯合報系資料照片
針對1.25兆元國防特別預算，國民黨正在草擬黨版，待國防部向立法院說明後軍購預算內容後，就會端出草案。 圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席黃國昌快閃訪美回台後表態，將針對一點二五兆元國防特別預算條例自提黨版。有國民黨立委認為，軍費條例綠白已經出現交集，藍營也應提案，否則將被扣上擋軍費的「紅帽」，而據了解，藍營也有備而來，國民黨黨版本正在草擬中，待國防部立法院說明後軍購預算內容後，就會端出草案。

立法院外交及國防委員會明天邀國防部長顧立雄就國防特別條例規劃執行案項進行專案報告，採機密會議形式。

民眾黨表示，認同要提升國防實力，但不能買什麼都不知道，到貨期程還一再拖延。據了解，民眾黨版軍購條例將限縮軍費總預算及期程，包括以美國公布軍購為準、縮短計畫期程在賴清德總統任期之內，以及明確對到貨的期程規範等，待國防部專報完，民眾黨團才會定稿白營版本。

有藍委認為，黃國昌必然是赴美後，對軍費特別條例有新的「認識」，就算民眾黨不認同政院版，軍費議題仍與民進黨產生交集，更展現民眾黨對軍費的積極性；國民黨如沒有版本，月底又有國共論壇，恐被扣上一直擋軍費的紅帽。

另據了解，國民黨方面也持續感受到美方壓力，例如美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言過去一段時間與藍營政治人物會面時，都會提及國防特別預算。

有藍委透露，牽涉到美方、國防議題，黨團需與黨中央一起決定，而黨中央目前尚未定調，不急於一時提案，「先讓子彈再飛一會」。

據了解，國民黨中央並非不提黨版而是尚未定調，包括是否採取如院版總額包裹式預算，或依武器分項提出多個條例；且內容要採取分年度期程管制，或分武器類型管制，將待國防部說明後，才會端出黨版。

行政院官員表示，針對立法院各黨團所提建議，國防部將持續說明溝通，爭取支持。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，特別條例目的若是為了因應執行特別預算，就是預算權一部分，由立法院來提很奇怪，立院沒有預算編制權，如果要推動某個預算立法，雖然沒有直接動到預算書，但就是在「增加支出」，在憲法解釋上，也是一種增加預算行為，此舉恐有凌駕行政權、違反權力分立原則之虞。

鍾佳濱說，國防屬總統職權，若因採購需求需要預算，應由行政機關先行評估編列，在野黨執意推動前，先回去把憲法讀好，避免破壞穩定的憲政體制。

