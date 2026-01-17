新興計畫動支案已逕付二讀 藍營：看綠是否儘速通過

藍白提出包含TPASS在內的115年總預算新興計畫動支案，逕付二讀交付協商。藍委表示，行政院明知有解決方式、卻不作為，就由立院發動，現在就看民進黨團是否放棄1個月協商冷凍期，讓相關預算儘速通過。

115年中央政府總預算案持續卡關，藍白16日在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支包含TPASS在內的38項新興計畫預算。儘管民進黨團反對，藍白仍以人數優勢，經表決將提案逕付二讀並交付協商。

藍白所提總預算案新興計畫動支案，法源依據為預算法第54條條文，針對「總預算案之審議如不能依第51條期限完成時」的行政救濟規定，以確保政府運作的連續性。

預算法第54條的意旨，「經常性經費」可按上年度執行數先行動支、「法定義務支出」可依法律規定數額先行執行，也明定「新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第88條規定辦理或經立法院同意者，不在此限」。

以TPASS為例，112年啟動時，財源來自「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」，因特別預算屆期，交通部將TPASS預算編入115年度總預算案。對總預算來說，TPASS就是「新興計畫」，而非「延續性計畫」。

藍白16日提出115年總預算案新興計畫動支案，多位藍委指出，先前就討論過預算法54條，為朝野攻防做好準備。總預算爭議至今，行政院依舊無動於衷，執政黨反而再度發起大罷免的造謠攻勢，如今藍白根據預算法第54條將總預算中的新興計畫抽出動支，雖不能完美解決問題，但可讓在野黨不再處於被動挨打狀況。

不具名國民黨立委表示，依預算法第54條，新興資本支出及新增計畫的動支，僅規定經立法院同意就可以動支，並未明定要由行政院主動發起。

這位立委指出，行政院明知有此方式可以解決問題卻選擇不作為，那就由立法院發動。但因為執行預算的機關是行政院，因此藍白提出的新興計畫動支案是建請案，就算立法院同意動支，但是否執行，就看行政院決定。

國民黨團人士表示，既然執政黨持續造謠在野黨阻擋TPASS等急迫民生預算，現在在野黨將新興計畫動支案逕付二讀，形同在野黨已同意行政院可動支TPASS等38項新興計畫的預算，屆時協商只是形式，現在就看民進黨團是否放棄1個月的協商冷凍期，讓相關預算儘速通過。

