賴總統恐不會出席立法院彈劾案說明會 藍委轟：選前說一套選後做一套

立法院將審查對總統提出彈劾案，昨發咨文邀請總統賴清德於21日、22日赴立院說明。不過總統府發言人郭雅慧昨說，在野立委盡速審今年度總預算及國防特別條例，以應國家當務之要。言下之意賴清德總統恐不會出席，藍委批評，賴總統選前說一套、選後做一套，想花1.25兆高額軍購又不來說明，是在打發全國納稅人嗎？

國民黨立委賴士葆呼籲，請賴總統尊重民意，到立法院來說明。他批評，賴總統對於立法院三讀通過的法律選擇性執行，這並非民主國家表現，就算我國憲政體制下，總統有權無責，但他仍應向國會說明國防預算或是預算編列等爭議，且在野也不會接受由代理人，比如總統府秘書長潘孟安代為報告，賴總統必須親自現身，畢竟是彈劾賴總統又不是彈劾其他人。

國民黨立委吳宗憲則批評，賴總統選前說一套，選後做一套，選前說當選台灣不會打戰，結果選後又說中共以2027年武統台灣為目標，當政府想花高達1.25兆的龐大軍購案，執政黨催著國會快點過，但送到國會的只有6頁草案說明，是在打發全國納稅人嗎？他轟賴總統是何等輕蔑與傲慢，這根本不是在尋求支持，而是在逼人民簽空白支票。