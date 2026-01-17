軍費特別條例藍白都要推版本 鍾佳濱轟凌駕行政權：先回去把憲法讀好

針對1.25兆軍費條例，不只民眾黨主席黃國昌將自提黨版，據悉國民黨的黨版也已經在草擬當中。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，根據憲政體制，立法院並無預算編制權，此舉恐有凌駕行政權、違反「權力分立」原則之虞，藍白應「先回去把憲法讀好」。

針對藍白恐將各自提自己的版本，鍾佳濱表示，特別條例的目的若是為了因應執行特別預算，當然就是預算權一部分，但由其他機關像立法院來提就很奇怪，因為立法院沒有預算編制權，因此如果要推動某個預算去立法，雖然沒有直接動到預算書，但就是在「增加支出」，在憲法解釋上，也是一種增加預算行為，此舉恐有凌駕行政權、違反「權力分立」原則之虞。

鍾佳濱舉例，像是防疫紓困、振興經濟或救災等特別條例，內容主要規範目的、事項、規模來源、執行期程及審計方式等五至六項要點，「特別條例就像是特別預算的說明書或標籤」，是用來規範預算如何執行，由於立法院並不具備預算編制權，若透過立法手段推動特定預算，即便未直接更動預算書，但在釋憲解釋上，這類「增加支出」的行為仍被視為增加預算，並不屬立法權範疇。

鍾佳濱說明憲法中「權力分立」與「制衡」，指出「制衡」是指機關間的對抗與監督；而「分立」則是分工合作，需湊在一起才能完成一件事。在預算行使上，行政權負責「籌劃編制」，立法權則負責「審議」，兩者是分工合作的權力分立。

鍾佳濱說，如同總統發布命令前，需先經行政院長副署，預算也需行政與立法一環扣一環地配合，但藍白陣營卻不理會權力分立原則，試圖以立法權侵蝕行政權的編制核心。

鍾佳濱強調，國防屬於總統職權，若因採購需求需要預算，應由行政機關先行評估編列。對於在野黨執意推動，呼籲應先「回去把憲法讀好」，避免破壞穩定的憲政體制。