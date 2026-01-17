快訊

同意政院先動支718億新興計畫 鍾佳濱批可笑：立院「無權」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨與國民黨昨提案，主張對總額約新台幣718億元的新興計畫預算「同意先⾏予以動⽀」。聯合報系資料照
藍白昨在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支38項新興計畫預算，最終以人數優勢通過表決，提案逕付二讀並交付協商。不過，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，預算法54條提案權屬行政院而非立法院，藍白此舉不僅程序錯誤、史無前例，更是「無權使用」的可笑行為。

根據預算法第54條規定，總預算案審議，如不能依第51條期限完成時，新興資本支出及新增計畫經立法院同意者，可不受「本年度預算完成審議程序後始得動支」限制。

鍾佳濱表示，預算法第54條本質上是賦予行政院的權利，並非立法院。他以汽車行駛舉例，行政院是負責「加油門」提出預算需求，而立法院則是負責「踩剎車」進行審核與刪減，依據規定，立法院不得為增加支出提議。

鍾佳濱強調，當預算因故無法及時通過時，若行政院認為有急迫性需要「加油」先行動支，應由行政院根據該條文主動提案，徵求立法院同意。然而，此次卻是立法院自行針對718億、共38項計畫提出要求先行支用，本質上是立法院越權行使行政院的提案權。

鍾佳濱表示，目前藍白提出的性質屬「一般提案」，類似於譴責案或延會案，並非正式的法律或預算審議，雖然一般提案也有一個月的協商期，但這項提案並未對預算內容進行實質審查，僅是在判斷是否有急迫性，且這類提案並無所謂「逕付二讀」的正式法律意義。

鍾佳濱分析，過去預算法第54條僅曾用於「延續性計畫」在去年額度內覈實支出，從未有過針對「新興計畫」先行動支的先例。延續性計畫因去年已審議通過，具備合理推論基礎；但「新興計畫」是立法院從未審過的新項目，立法院在未經委員會專業審查的情況下，根本無從判斷其急迫性。

鍾佳濱質疑，國會多數黨在沒有任何說明的情況下，如何判定這38項計畫具有優先性，而忽略其他數百項計畫？這是一次「無權使用」條文的錯誤示範，立法院應回歸正常的預算審議程序，而非在未經審查情況下，試圖主導行政權的預算動支權。

立法院 行政院 鍾佳濱 總預算

