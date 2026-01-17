新興計畫預算抽出逕付二讀被綠酸 賴士葆：只要軍火不顧民生

中央總預算案持續卡關，國民黨、民眾黨等立院黨團昨在立法院聯手提案，將TPASS行政院通勤月票等38項新興計畫預算先行予以動支，卻被民進黨方面批評。國民黨立委賴士葆表示，民進黨執政連續兩年未依法編足預算，卻對水分含量高的軍火直舔口水，這是只要軍火而不要民生的惡質政府。

國民黨團、民眾黨團昨在立法院會提案，有鑑於國際風雲詭譎、兩岸兵凶戰危，行政院卻惡意違法拒不編列志願役軍人加薪及提高警消退休金替代率的預算，建請院會做成決議，將總預算具有急迫性及攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫，由立院同意後先行動支。

藍白共抽出38項新興計畫預算，總計約718億元，項目包括TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元、公保生育給付差額補助2.35億元、勞工保險生育給付差額補助29.57億元、國家藥物韌性整備計畫18.48億元、高雄至屏東間東西向快速公路3.52億元等。全案在藍白人數優勢下以58票贊成、49票反對，逕付二讀。

行政院發言人李慧芝指出，被在野黨剔除的新興計畫，包含校園無人機人才培育、為國軍提升戰備醫療能量設備的軍事投資計畫、提升本土疫苗自製量能的國家疫苗產業韌性深耕計畫，以及極端氣候的氣象風險數位治理、氣象觀測、海象監測，甚至連推進先進科技的量子電腦、矽光子計畫都被擱置，難道在野黨都認為不重要？

民進黨團幹事長鍾佳濱批評，行政院新興預算總共2992億，藍白兩黨卻只抽出718億元重大急迫性民生預算，請問另外2千多億元為何不重要，難道人民要像乞丐一樣，敲碗才能通過預算嗎？

賴士葆表示，TPASS因行政院遲不依法提交預算，導致政令延宕，在野黨幫忙想辦法提出來先審，卻沒想到民進黨拿來碎嘴，不然民進黨是覺得TPASS不用過，擺著拖延？

賴士葆指出，民進黨執政連續兩年未依法編足預算，去年苛待原民禁伐補償金，今年不甩軍警消福利，對於水分含量高的軍火可是直舔口水顯著餓，這是只要軍火、不要民生的惡質政府。