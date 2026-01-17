藍白放行TPASS逕付二讀 曾獻瑩曝北市已做這件事

中央總預算卡關，藍白黨團昨提案TPASS通勤月票等38項先行予以動支，逕付二讀。北市議員曾獻瑩今指出，議會下周三讀通過，即可確認北市自籌經費編列無虞，但地方政府即便做好準備，政策能否順利推動，仍高度仰賴中央補助預算的明確與到位。

國民黨議員曾獻瑩表示，TPASS通勤月票已成為基北北桃生活圈內通勤族不可或缺的公共運輸補助，牽動的不只是交通選擇，更是上班族、學生與家庭的日常生活安排。

曾獻瑩說，行政院面對仍具歧見的預算項目，應回歸民主政治的基本精神，透過溝通與協商爭取支持，而不是將民生預算作為談判工具，反而讓最需要被照顧的政策承擔風險。他肯定中央，應優先處理沒高度爭議且直接影響民眾日常生活的民生預算。

他指出，115年度TPASS定期票總預算估64億元，其中中央應補助約56%、約35.8億元，地方政府需自籌約44%、共28.2億元。依1月12日四市會議決議，基隆自籌0.56億元、台北14.67億元、新北8.46億元、桃園4.51億元；台北市單一城市即承擔四市自籌款約52%，財政壓力明顯高於其他縣市。

曾獻瑩分析，台北市之所以需負擔較高比例，與實際通勤與使用量高度相關。據內政部前年9月公布的電信信令人口統計資料，北市日間活動人口數較夜間停留人口多出65萬2135人，顯示每日有大量外縣市民眾通勤進入台北工作與活動，為全國各縣市間通勤流量之冠，也使TPASS通勤月票在北市的實際使用與補貼需求遠高於其他城市。

他說，現行估算若僅仰賴地方自籌經費，TPASS通勤月票補貼最多僅能支撐至今年5月底。北市議會交通委員會已於1月9日通過115年度「其他補助及捐助—公共運輸定期票補貼款」，確認北市自籌經費編列無虞，待下周議會三讀通過後即可依法動支。