冷眼集／不替軍人加薪 反怪在野挑食

聯合報／ 本報記者唐筱恬

中央總預算持續懸而未決，在野黨見ＴＰＡＳＳ通勤月票等民生預算恐斷炊，因而動用預算法第五十四條單獨抽出新興預算審查，創下國會「單獨審」先例，綠營立刻數落猶如「吃自助餐」等，但賴政府不依法出菜、不編列軍人加薪在先，豈能怪藍白挑食。

賴政府上任後已連續兩年，與在野黨上演總預算之爭。去年總預算案未編足原住民禁伐補償金，朝野僵持許久後，政院才送追加預算來審查；而今年總預算又以一貫伎倆，未依立院三讀法律編列軍人加薪、警消退休金預算，逼得在野黨只好拒審對抗。

總預算遲遲不過，照理來說執政黨應該心急如焚，但政院卻老神在在，主要是我國預算法有「不關門」設計，總預算即使未審，既有計畫仍可按照舊額度執行，僅有新興計畫須立法院同意才可以動支。

新興計畫預算如ＴＰＡＳＳ，影響廣大通勤族權益，賴政府身為少數政府，眼見民生預算快見底，不為國家大局著想，嘗試妥協尋求在野黨支持，反而又想借題發揮，甚至想下鄉宣傳藍白卡預算等，企圖上演「大罷免二點○」。

在野黨動用預算法第五十四條，破解執政黨情勒總預算招數，立刻遭民進黨嘲笑「夾菜審、吃自助餐」等。不過就預算法而言，僅有規定新興預算要立法院同意才能動支，並沒有明文規定必須整包審還是分開審，也算是在逼不得已的情況下開先例。

在野黨視民生需要單獨抽出ＴＰＡＳＳ預算審查，猶如送上預算大禮。但執政黨不思感謝，賴總統日前轟「為德不卒」，政院昨也批評「挑挑揀揀」，怕是得了便宜還賣乖。

