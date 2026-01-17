學者：重大公益預算 可抽出審查

在野黨為解開總預算僵局，於立法院抽出ＴＰＡＳＳ等卅八項新興計畫預算「單獨審」。中興大學助理教授紀和均表示，從預算法第五十四條來看，基於急迫性、重大公益性，立法院是可以抽出審查。台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，立法院單獨審是第一次，法律沒有禁止的話就是可以執行。

紀和均表示，台灣預算法與美國不一樣，當總預算沒有審查完成時，可以先延用舊的預算項目；而針對政院新興預算，根據預算法第五十四條，立法院同意後可以支出，因此立法院單獨抽出預算進行審議，「法律解釋上是有空間」。

對於執政黨質疑此舉猶如「吃自助餐」、漠視其餘預算，紀和均表示，單獨抽出審查並不會影響總預算整體規畫，立法院基於急迫性、重大公益性抽出預算，本身沒有問題，除非立委還增加額度或自行調整項目，才會違反「憲法」立院不得增加預算的規定。

黃耀輝說，過去總預算都是整包審查，此次審議預算過程，先單獨把新興計畫拿出來單獨審是第一次，但預算法沒有任何一項條文說不可以分開審，所以法律沒有禁止的話就是可以執行。

黃耀輝表示，畢竟賴政府違反預算法在先，去年總預算時就發生過不編列原住民禁伐補償金，今年又故技重施不編退休警消、軍人加薪預算。賴政府一而再、再而三違法，還說新興計畫受影響，甚至捏造憲法稱總預算應在十二月卅一日以前審完，但賴總統當過立委、行政院長竟會不知憲法沒有這一條。

黃耀輝批，賴政府從去年開始恐嚇老百姓，但當在野黨通過部分新興預算，賴政府還回過頭說不可以，如果賴政府不樂意執行，就趕快去提釋憲，否則別玩文字遊戲稱在野黨「吃自助餐」。