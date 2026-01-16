快訊

立院發文邀總統說明彈劾案 府：尊重國會職權

中央社／ 台北16日電
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

立法院將審查對總統提出彈劾案，今天發咨文邀請賴清德總統於21日、22日赴立院說明。總統府發言人郭雅慧晚間重申，尊重國會相關職權，盼在野立委儘速就115年度國家總預算與國防特別條例排入審查並通過，以應國家當務之要。

國民黨團、民眾黨團對賴總統提出彈劾案，立法院全院委員會已舉行2場公聽會。立院程序委員會13日表決通過，於21日、22日召開全院委員會邀請被彈劾人賴總統列席說明，立法院今天已發咨文給總統府。

郭雅慧對此重申，總統府尊重國會相關職權，惟考量國家發展及國民福祉至關緊要，企盼在野立委以憲政職權為先、以國家發展與國民福祉為念，把握時間，儘速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算，與攸關國家安全的國防特別條例排入審查並通過，以應國家當務之要。

立法院 特別條例 郭雅慧 賴清德 國民黨

