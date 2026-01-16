快訊

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

頂客族悲歌！老公過世狠心小叔分走2千萬房產 再做1事她只能含淚吞

政院：在野僅同意動支總預算的2.4％ 漠視國人福利及國家發展

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

今年度中央政府總預算持續卡關，藍白今天聯手在立法院會將涉及718億元、共38項新興預算抽出逕付二讀，將交付協商。行政院批評，每筆預算都是重要項目且環環相扣，在野只同意動支占整本總預算僅2.4%的預算，漠視其他國人福利及國家發展，「挑三揀四絕非國人之福」。

行政院發言人李慧芝表示，今年度中央政府總預算案，每一項計畫都是重要項目，每一筆預算都環環相扣，其中因為總預算遲遲不審，導致受影響的新興計畫及延續性計畫新增項目高達2992億，而在野黨卻挑挑揀揀，只同意動支718億元的新興計劃案，僅佔整本總預算的2.4%，漠視其他國人福利以及國家發展。

李慧芝指出，被在野黨剔除的新興計畫，舉例來說，包含校園無人機人才培育，為國軍提升戰備醫療能量設備的軍事投資計畫，極端氣候的氣象風險數位治理、氣象觀測、海象監測，提升本土疫苗自製量能的國家疫苗產業韌性深耕計畫，甚至連推進先進科技的量子電腦、矽光子計畫都被擱置，這些有助於國人照顧、國家發展、提升國際競爭力的計畫，難道在野黨認為不重要嗎？

李慧芝表示，行政在去年8月29日將今年中央政府總預算送請立法院審議，今天已是141天，立法院持續拖延審查時程，直到最後幾個工作天匆匆忙忙、挑三揀四，絕非國人之福，呼籲立法院遵守責任政治的憲政份際，理性審查整本中央政府總預算，確實依照憲法規定行使職權審查。

立法院 行政院 總預算

延伸閱讀

盧秀燕籲中央支持免費營養午餐 政院：混淆一起養政策和自治事項

藍白六度封殺軍購特別條例 政院：浪費寶貴防衛時間

石崇良認從未成立少子女化辦公室 民眾黨團：狠狠打臉政院

總預算在新年度仍未付委 政院指史上首見：盼地方籲立委履行職務

相關新聞

立法院彈劾總統 鄭麗文：程序會完整走完捍衛民主基石

立法院通過彈劾總統案第一階段與辦公聽會，國民黨主席鄭麗文今天中午參加桃園黨慶活動，表示立法院非常辛苦，一切按照憲政規定、...

政院：在野僅同意動支總預算的2.4％ 漠視國人福利及國家發展

今年度中央政府總預算持續卡關，藍白今天聯手在立法院會將涉及718億元、共38項新興預算抽出逕付二讀，將交付協商。行政院批...

賴總統喊話盧秀燕 助總預算盡速付委

賴清德總統16日出席台中百工百業博覽會。他特別提到，希望台中市長盧秀燕能夠發揮影響力，讓國民黨的地方政府也好，或者是中央...

影／新興計畫藍白僅放行720億 鍾佳濱批自己下毒、自己解毒

國民黨、民眾黨持續阻擋「115年度中央政府總預算案」付委審查，卻另提案主張依「預算法」第54條，同意先行動支部分新興計畫...

彈劾案 立院今正式發文邀賴總統21日、22日說明

國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出彈劾案，立法院全院委員會已經舉行完兩場公聽會。立法院程序委員會13日表決通過，於21日...

呼籲朝野支持總統彈劾案 張智倫：終止毀憲亂政鬧劇

立法院上午進行國是論壇，國民黨立法委員張智倫呼籲朝野立委應該支持賴清德總統的彈劾案，終結這場毀憲亂政的鬧劇，避免國家資源...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。