賴總統喊話盧秀燕 助總預算盡速付委

賴清德總統16日出席台中百工百業博覽會。他特別提到，希望台中市長盧秀燕能夠發揮影響力，讓國民黨的地方政府也好，或者是中央的立法院黨團也好，都能夠支持中央政府總預算盡速付委，也讓國防特別預算能夠盡速交付審議。

賴總統致詞表示，台灣去年經濟成長率非常好，高達7.37%，其中除了有高科技產業的貢獻，中小企業特別是隱形冠軍也貢獻良多。台灣中小微企業大概有160到170萬家，因應新的環境相對辛苦，下一個階段，總統府、行政院、地方政府，都將幫助各地中小微企業克服挑戰。

賴總統提到，行政院因應對等關稅編列930億元，協助受影響的中小微企業，給予金融支持、安定就業、開拓國際市場，另外也培養研發人才。除了這筆特別預算，近幾年每年都編列100多億元幫助中小微企業進行數位轉型，導入AI，讓企業更具競爭力。

他指出，行政院所提出的AI新十大建設，其中三個最後的目標，一個是幫助百萬家企業，能夠妥善利用人工智慧來達到數位轉型；另一方面協助中小微企業因應淨零轉型，他與行政院長卓榮泰將率領團隊，赴地區再進一步聽取各行各業碰到的困難，對症下藥。

賴總統也說，台美對等關稅今天清晨終於底定。第一時間副院長鄭麗君已經在美國開過記者會，卓榮泰今天早上10點在行政院，也已經對全國人民說明整個談判的內容。

賴總統表示，第一，台灣關稅降為15%同時不疊加，這樣的條件是跟日本、韓國、歐盟一樣。過去日本跟韓國，對美國都有自由貿易協定，或類自由貿易協定，這兩個國家的產品銷到美國，關稅就比台灣都來得低了，現在大家都拉平了，通通都15%，通通都不疊加，是最惠國稅率。

他提到，相對來講，台灣未來的商品，特別是台中的工具機，或是手工具要銷往美國的話，會取得一個相對有利的局面。

他說，第二，232貿易協定，台灣也已經成功了爭取到美國的支持，台灣是第一個從本國到美國投資的企業，他們的產品包括半導體，半導體的衍生性商品，在一定額度內是可以免稅的，額度享受最優惠的待遇。

賴總統解釋，沒有一個國家的半導體或是半導體衍生商品，銷到美國去的時候，可以得到比台灣更好的關稅，這確保台灣未來半導體產業可以在台灣持續發展下去。除了232半導體衍生型商品以外，其他包括汽車零組件、木材家具等，或是太空產業的零件等等，台灣也已經得到最優惠的稅率。

他指出，第三，台灣模式得到美國支持。也就是我方不走日本跟韓國與美國談判的方式，台灣用自己的方式跟美國談判，依靠台灣產業的實力。美國政府同意要協助台灣，取得土地，還有水電等基礎設施，讓台灣的企業到美國投資的時候能夠順利發展，能夠形成群聚。

賴總統說，如此一來，我方可以很方便跟美國研發設計公司，跟美國的廣大市場可以進行合作，幫助台灣產業，不管是半導體ICT或EMS，可以進一步融入美國產業結構當中。

賴總統表示，第四，不是只有台灣國家隊投資美國，也有美國國家隊要來台灣投資，是一個互惠的狀況。這對台灣幫助很大，特別是國防科技產業，還有低軌道衛星產業，就是次世代的通訊產業，安全控制產業、國防工業、人工智慧半導體產業、生技醫藥產業等。

賴總統說，談判完之後，有助於台灣產業立足台灣、布局全球、行銷全世界，持續同步發展。

他表示，從最近美國發表的國家安全戰略報告裡面，很清楚的可以看得到，這份報告裡面有四個重點。第一，美國要求美國本土安全優先；第二，美國會把重心移到，從歐洲移到印太，阻止中國武力的擴張，維護印太區域的和平穩定；第三，集體防禦要個別負擔。

賴總統提到，包括美國、包括台灣、日本、韓國、菲律賓、澳大利亞，印太的國家，大家要共同承擔責任，所以我方編國防特別預算，除了是保護國家所需，也是善盡區域維護穩定和平的重責大任。如果我方無法善盡責任，很難要求區域的國家共同來維護台海穩定跟區域的和平發展。

他說，美國的國防安全戰略報告，第四，美國希望再工業化，並且需要印太國家特別是包括日本、韓國、台灣的協助。所以在談判過程當中，美國清楚表明台灣、日本、韓國的重要性，因為這三個國家都是在國際上屬一屬二，不管是科技或是機械製造的強國。

賴總統指出，未來國際趨勢發展是這樣子，集體防禦、防禦民主，民主世界防禦以規則為基礎的國際秩序，要共同分擔，我方不可能置外於國際社會，享受別國提供的好處，而未善盡自己的責任，這是不行的。經濟發展、國家發展大家一起來，不分朝野、不分彼此，相信台灣一定更好。