藍白放行 TPASS 等38項預算718億元 立院逕付二讀

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院至今未審查115年度中央政府總預算。圖為朝野立委於議場各持己見示意圖。圖／聯合報系資料照片
2026中央政府總預算至今仍未送審，國民黨、民眾黨立院黨團16日提案，總預算之中有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，同意先行予以動支。在野黨以人數優勢，於院會中表決通過，該提案逕付二讀，交付協商。據估算，新興計畫涵蓋38項，預算約718億元。

藍白黨團提案說明，2026總預算因行政院拒不編列以生命保家衛國的志願役軍人加薪及警消退休金替代率提高之預算，也未提出其他可行之替代方式，因此總預算仍不得送審。由於我國預算程序有「不關門機制」的設計，依預算法第54條定有明文，因此先行處理該部分。

國民黨立院黨團書記長羅智強說明，提案內容共涵蓋38項計畫，金額約718億。38項計畫包括，TPASS通勤月票、公保生育給付差額補助、國家藥物韌性整備計畫強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備援、治水等等預算。

行政院：公保生育給付差額補助2.35億元(各縣市)；智慧政府數位化精進發展計畫—打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫0.18億元；連江縣選舉委員會辦公廳舍取得案0.18億元；國家藥物韌性整備計畫—強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備援3.3億元。

內政部：AS-365N海豚型機隊升級中程計畫18.2億元；因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫0.27億元；中區事務大隊台中市第二服務站用地配合社會住宅與移民服務中心計畫0.24億元；中區事務大隊新竹縣、市專勤隊及新竹縣、市服務站辦公廳舍興建計畫0.1億元。

國防部：各類保險生育給付補足至每胎10萬元0.4億元。

財政部：小型X光檢查儀汰購第二期計畫1.53億元。

教育部：提升國立大專校院建築物安全並加速改善老舊校舍整修、耐震補強及文資修繕經費15億元；新(整)建竹竹苗地區高級中等學校校舍計畫所需經費3.3億元；國立高級中等學校配合實施污水排水接管作業，補助各校建置暨改善校舍汙水及排水系統經費2.5億元；智慧雨林產業創生人才育成計畫0.92億元。

經濟部：因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫35.11億元(台南市及雲林縣等各縣市)；研發測試場域整建暨藥品國產自製能量建置計畫34.4億元；關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫0.35億元(新竹縣)。

交通部：TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元；高雄-屏東間東西向第二條快速公路3.52億元(屏東縣)；重點橋梁行車安全提昇計畫2.38億元；因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫0.7億元。

勞動部：勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助29.57億元；勞動部配合育嬰留停照顧彈性化政策獎勵小微企業雇主5億元。

農業部：因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(115-118年) 11.78億元(各縣市)。

衛福部：國家藥物韌性整備計畫18.48億元；我國少子女化對策計畫2.0—提高國民年金保險生育給付7.99億元；在宅醫療科技推動計畫2.45億元。

運動部：台灣品牌賽事精選計8億元(各縣市)；國家運動科學中心大樓新建計畫0.5億元。

環境部：因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫0.83億元(雙北計0.06億元)。

數發部：強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫0.62億元(各縣市計 0.58 億元)。

直轄市及縣市政府 一般性補助款：

內政部－因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫28.73億元(各縣市)。

經濟部－因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫64.89億元(各縣市)。

交通部－TPASS行政院通勤月票執行計畫 (115-118年) 59.40億元。

農業部－因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(115-118年) 0.52億元(各縣市)。

衛福部－我國少子女化對策計畫2.0—辦理布建公共化托育設施13.71億元(各縣市)。

環境部－因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫4.17億元(各縣市)。

其他－直轄市及縣市財政均衡補助等經費320.63億元(各縣市)。

氣候變遷 國民年金保險

