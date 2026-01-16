聽新聞
彈劾案 立院今正式發文邀賴總統21日、22日說明
國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出彈劾案，立法院全院委員會已經舉行完兩場公聽會。立法院程序委員會13日表決通過，於21日、22日召開全院委員會邀請被彈劾人賴總統列席說明。立法院議事處今天已經發咨文給總統府，邀請賴總統於21日、22日赴立法院說明。
根據在野黨所提的彈劾提案指出，行政院長卓榮泰「不副署」財劃法，賴總統更公然違憲拒絕公布法律，違背「憲法」第37條、72條總統公布法律的憲法義務，因此對賴總統提出彈劾案。
根據立法院議程規劃，立法院21日、22日召開全院委員會，邀請被彈劾人總統賴清德列席進行說明。先由領銜提案人代表說明彈劾意旨，再由被彈劾人賴總統說明，各黨團也將推派代表詢問賴清德總統；若被彈劾人賴總統未列席，將由各黨團推派委員進行發言。
