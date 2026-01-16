快訊

彈劾案 立院今正式發文邀賴總統21日、22日說明

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出彈劾案，立法院將於21日、22日召開全院委員會邀請被彈劾人賴總統列席說明。立法院議事處今天已經發文給總統府。圖／聯合報系資料照片
國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出彈劾案，立法院將於21日、22日召開全院委員會邀請被彈劾人賴總統列席說明。立法院議事處今天已經發文給總統府。圖／聯合報系資料照片

國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出彈劾案立法院全院委員會已經舉行完兩場公聽會。立法院程序委員會13日表決通過，於21日、22日召開全院委員會邀請被彈劾人賴總統列席說明。立法院議事處今天已經發咨文給總統府，邀請賴總統於21日、22日赴立法院說明。

根據在野黨所提的彈劾提案指出，行政院長卓榮泰「不副署」財劃法，賴總統更公然違憲拒絕公布法律，違背「憲法」第37條、72條總統公布法律的憲法義務，因此對賴總統提出彈劾案。

根據立法院議程規劃，立法院21日、22日召開全院委員會，邀請被彈劾人總統賴清德列席進行說明。先由領銜提案人代表說明彈劾意旨，再由被彈劾人賴總統說明，各黨團也將推派代表詢問賴清德總統；若被彈劾人賴總統未列席，將由各黨團推派委員進行發言。

立法院在野黨發動彈劾總統案，預計下周邀請賴清德總統到立法院說明，14日已經正式發出會議通知。圖取自立院官網
立法院在野黨發動彈劾總統案，預計下周邀請賴清德總統到立法院說明，14日已經正式發出會議通知。圖取自立院官網

立法院 賴清德 彈劾案

相關新聞

彈劾案 立院今正式發文邀賴總統21日、22日說明

國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出彈劾案，立法院全院委員會已經舉行完兩場公聽會。立法院程序委員會13日表決通過，於21日...

呼籲朝野支持總統彈劾案 張智倫：終止毀憲亂政鬧劇

立法院上午進行國是論壇，國民黨立法委員張智倫呼籲朝野立委應該支持賴清德總統的彈劾案，終結這場毀憲亂政的鬧劇，避免國家資源...

彈劾總統公聽會 王鴻薇轟綠倒閣說 還要拉賴清德一起下水

在野黨對賴清德總統提起彈劾案，立法院全院委員會昨天開第二場公聽會，綠營猛攻藍白彈劾賴總統是「找錯對象」，應倒閣才對，國民...

總預算僵局 在野擬提13案先審

今年度中央總預算持續陷入僵局，民眾黨團總召黃國昌昨表示，預計今天將在院會提案抽出TPASS、公保生育等十三項新興計畫項目...

為不副署、台積電赴美彈劾總統 綠：理由莫名其妙

「行政院長卓榮泰不副署應該彈劾行政院長，怎麼會是彈劾總統賴清德？」律師林俊宏15日在彈劾公聽會質疑，彈劾是追究法律責任，罷免才是政治責任，但藍白所列理由應該提案罷免總統，若是不副署應該彈劾行政院長；綠委沈發惠也嘲諷說，台積電是民間公司赴美投資，關總統賴清德什麼事情？彈劾理由簡直是天下奇文。

綠公聽會打「找錯對象」應倒閣 王鴻薇嗆賴總統一起重選

藍白對賴清德總統發動憲政史上首次彈劾總統案，立法院今天召開全院委員會第二場公聽會，綠營猛攻「找錯對象」，應倒閣。國民黨立...

