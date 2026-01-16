彈劾總統公聽會 王鴻薇轟綠倒閣說 還要拉賴清德一起下水

在野黨對賴清德總統提起彈劾案，立法院全院委員會昨天開第二場公聽會，綠營猛攻藍白彈劾賴總統是「找錯對象」，應倒閣才對，國民黨立委王鴻薇則反嗆，若倒閣應比照日本解散國會，總統一起重選才有正當性。另外，民進黨立委王義川以台語發言時遭孫文學校總校長張亞中嗆「講國語」，場面一度火爆。

立法院第二次彈劾總統公聽會昨日登場，王義川用台語開場，遭張亞中怒批「講國語好嗎？」王問「現在這什麼意思？」立法院副院長江啟臣連忙緩頰。王隨後繼續用台語說，要彈劾賴總統也可以，但連國民黨立委也知道不會過，說到底就是要讓賴總統難看，若不滿制度就修憲，再不然就設計新憲法。

國民黨立委王育敏批，賴總統敢做不敢當，不副署就是賴總統公然下指導棋，對賴總統提彈劾案怎會無道理？王鴻薇批評，日本最近將解散國會，連日本首相高市早苗都自己要下來選，民進黨說要倒閣，那總統也應一起重選才有正當性。

「當獨裁成為事實，彈劾就成為義務」，警政署督察室前主任周威廷批評總統身為五院之首，卻獨攬行政權、司法權，剝奪立法權。

台大政治系副教授彭錦鵬表示，賴總統是違憲慣犯，正進入「不進市議會二點○」，還主導大罷免，這太可恥。張亞中表示，賴總統拒絕國會制衡，多項作為已明確跨越憲法紅線，完全符合彈劾要件。