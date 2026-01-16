聽新聞
總預算僵局 在野擬提13案先審

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭張曼蘋／台北報導

今年度中央總預算持續陷入僵局，民眾黨團總召黃國昌昨表示，預計今天將在院會提案抽出TPASS、公保生育等十三項新興計畫項目交付審查；國民黨團書記長羅智強則說，藍白將部分新興計畫抽出先行審查，相關預算逕付二讀後將交付朝野協商，力求盡速三讀通過。

民眾黨立法院黨團昨天舉行「預算審議天經地義，台灣民意高度支持」記者會，針對今年度中央政府總預算、軍購特別預算等議題發布民調。黃國昌說，今年度總預算至今未能交付審查，原因在於行政院拒絕依法編列預算，「行政院沒有依法編列，立法院如何依法審查。」

民眾黨團有條件抽出十三項新興計畫預算審查，包括ＴＰＡＳＳ行政院通勤月票執行計畫、各縣市公保生育給付差額補助、勞工保險生育給付差額補助、國家藥物韌性整備計畫（強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備援）、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、台灣品牌賽事精選計畫等。

另外，還有強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫、ＡＳ-365Ｎ海豚型機隊升級中程計畫、高雄屏東間東西向第二條快速公路、重點橋梁行車安全提升計畫、智慧政府數位化精進發展計畫（打造ＡＩ智慧博物館共構數位涵容生態計畫）、關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫、連江縣選舉委員會辦公廳舍取得案等。

羅智強表示，今天就會在立法院會正式提案，力求盡速三讀通過。民進黨團幹事長鍾佳濱則說，預算法第五十四條是權宜措施、非常手段，立法院在審查時不能取代總預算審查，最終還是要回到總預算審議。

總預算 TPASS 民眾黨 羅智強 國民黨

彈劾總統公聽會 王鴻薇轟綠倒閣說 還要拉賴清德一起下水

在野黨對賴清德總統提起彈劾案，立法院全院委員會昨天開第二場公聽會，綠營猛攻藍白彈劾賴總統是「找錯對象」，應倒閣才對，國民...

為不副署、台積電赴美彈劾總統 綠：理由莫名其妙

「行政院長卓榮泰不副署應該彈劾行政院長，怎麼會是彈劾總統賴清德？」律師林俊宏15日在彈劾公聽會質疑，彈劾是追究法律責任，罷免才是政治責任，但藍白所列理由應該提案罷免總統，若是不副署應該彈劾行政院長；綠委沈發惠也嘲諷說，台積電是民間公司赴美投資，關總統賴清德什麼事情？彈劾理由簡直是天下奇文。

綠公聽會打「找錯對象」應倒閣 王鴻薇嗆賴總統一起重選

藍白對賴清德總統發動憲政史上首次彈劾總統案，立法院今天召開全院委員會第二場公聽會，綠營猛攻「找錯對象」，應倒閣。國民黨立...

彈劾公聽會 陳昭姿批賴總統獨裁：還有資格紀念鄭南榕？

立法院全院委員會今舉行第二場對賴清德總統彈劾案公聽會，民眾黨立委陳昭姿用袁世凱復辟比喻，當初曾穩定國家、避免內亂名義，逐...

前警官批賴總統剝奪立法權：獨裁成事實 彈劾即義務

立法院今就賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。警政署督察室前主任周威廷以專家身分出席。他為警察待遇不公抱不平，行政院拒...

