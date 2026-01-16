總預算僵局 在野擬提13案先審

今年度中央總預算持續陷入僵局，民眾黨團總召黃國昌昨表示，預計今天將在院會提案抽出TPASS、公保生育等十三項新興計畫項目交付審查；國民黨團書記長羅智強則說，藍白將部分新興計畫抽出先行審查，相關預算逕付二讀後將交付朝野協商，力求盡速三讀通過。

民眾黨立法院黨團昨天舉行「預算審議天經地義，台灣民意高度支持」記者會，針對今年度中央政府總預算、軍購特別預算等議題發布民調。黃國昌說，今年度總預算至今未能交付審查，原因在於行政院拒絕依法編列預算，「行政院沒有依法編列，立法院如何依法審查。」

民眾黨團有條件抽出十三項新興計畫預算審查，包括ＴＰＡＳＳ行政院通勤月票執行計畫、各縣市公保生育給付差額補助、勞工保險生育給付差額補助、國家藥物韌性整備計畫（強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備援）、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、台灣品牌賽事精選計畫等。

另外，還有強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫、ＡＳ-365Ｎ海豚型機隊升級中程計畫、高雄屏東間東西向第二條快速公路、重點橋梁行車安全提升計畫、智慧政府數位化精進發展計畫（打造ＡＩ智慧博物館共構數位涵容生態計畫）、關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫、連江縣選舉委員會辦公廳舍取得案等。

羅智強表示，今天就會在立法院會正式提案，力求盡速三讀通過。民進黨團幹事長鍾佳濱則說，預算法第五十四條是權宜措施、非常手段，立法院在審查時不能取代總預算審查，最終還是要回到總預算審議。