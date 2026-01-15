為不副署、台積電赴美彈劾總統 綠：理由莫名其妙

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「行政院長卓榮泰不副署應該彈劾行政院長，怎麼會是彈劾總統賴清德？」律師林俊宏15日在彈劾公聽會質疑，彈劾是追究法律責任，罷免才是政治責任，但藍白所列理由應該提案罷免總統，若是不副署應該彈劾行政院長；綠委沈發惠也嘲諷說，台積電是民間公司赴美投資，關總統賴清德什麼事情？彈劾理由簡直是天下奇文。

賴有造謠應舉證

立法院15日舉行彈劾公聽會。民進黨立委沈發惠不滿指出，藍白的彈劾案由主要有6個理由，第一是賴總統指揮卓揆濫編預算，但說這個話要負舉證責任，怎麼樣的指揮？且預算編列本來就是行政院的權力，立法院有意見或不喜歡，可以在審查時刪減；藍白還指控賴總統造謠抹黑，但卻沒有舉證，且彈劾是看總統在法律上做了什麼錯事。

沈發惠續指，藍白說總統用司法迫害異己，應該要拿出證據，又批評總統發動大惡罷，但罷免是民眾依法行使罷免權，為何要彈劾總統？又說賴清德放任台積電赴美投資，那鴻海投資中國也要罷免賴總統嗎？民間公司行為與彈劾總統何干？

還有行政院長不副署，但行政院長不副署，總統當然無法公布法律，若要追究行政院長，應該以憲法的方式處理行政院長。

彈劾理由沒有意義？

律師林俊宏發言也說，副署權是行政院長獨立的權限，行使與否、好或不好，追究的人應該是行政院長，怎麼會是總統？對不是屬於總統職權的行為，卻追究總統法律責任，這在《憲法》上說不通，而賴總統依據113年憲判9，也沒有出席立法院聽證會的憲法義務。

「台積電應該是政策決定，應該以罷免處理！」林俊宏指出，台積電如今經營得這麼好，即使要負政治責任也應該要走罷免。綜觀以上理由，林俊宏認為這些好像都不是彈劾該處理的事情，因此他的結論是這次彈劾在憲政、程序與目標上都沒有意義，不是因為彈劾不重要，而是彈劾的理由並非正當理由。

