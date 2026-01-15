綠公聽會打「找錯對象」應倒閣 王鴻薇嗆賴總統一起重選

藍白對賴清德總統發動憲政史上首次彈劾總統案，立法院今天召開全院委員會第二場公聽會，綠營猛攻「找錯對象」，應倒閣。國民黨立委王育敏批，賴總統敢做不敢當；國民黨立委王鴻薇也說，像日本解散國會連首相都一起下來重選，若倒閣，那總統也應一起重選才有正當性。

立法院全院委員會今開第二場對賴清德總統彈劾公聽會，國民黨立委王育敏表示，賴總統是敢做不敢當，像立法院去年修財劃法，依憲法增修條文規範應於去年12月15日公布，結果他12月12日匆匆忙忙開便當會後，行政院長卓榮泰就宣布不副署，這就是公然下指導棋，因此對賴總統提彈劾案怎會無道理？倒閣根本沒有用。前總統陳水扁時期也是朝小野大，也都遵守憲法底線，所以這根本不是制度問題，而是人的問題。

國民黨立委王鴻薇批評，民進黨立委一直說人出了問題，就是指在野黨，結果大罷免大失敗，那這有問題的人是誰？之後又嗆說應該提倒閣，像日本最近將解散國會，連首相高市早苗都自己要下來選，民進黨說要倒閣，那就應該總統也一起重選才有正當性，賴總統放任行政院才是真正的元兇。她還批賴總統竟口出「在野獨裁」，但現在行政、考試、監察甚至司法都被賴總統掌握，立法院及在野黨要如何獨裁？