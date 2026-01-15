快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

好到破表！台積電去年第四季EPS達19.5元優於預期、毛利率為62.3%

彈劾公聽會 陳昭姿批賴總統獨裁：還有資格紀念鄭南榕？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院在野黨發動彈劾總統案，今天舉行第二場公聽會，民眾黨立委陳昭姿（圖）。記者曾學仁／攝影
立法院在野黨發動彈劾總統案，今天舉行第二場公聽會，民眾黨立委陳昭姿（圖）。記者曾學仁／攝影

立法院全院委員會今舉行第二場對賴清德總統彈劾案公聽會，民眾黨立委陳昭姿用袁世凱復辟比喻，當初曾穩定國家、避免內亂名義，逐步削弱議會、反對的聲音。如今立法院被架空、司法權全被取代，所有執行、判決都落在一黨一人之上，這不是民主而是走向獨裁。

陳昭姿說，當執政黨成為立法院少數時，賴清德選擇的是對抗而非溝通，且行政院不依法編列預算，財劃法三讀通過且行政院覆議失敗後，賴總統未履行憲法義務，反而召集執政黨立委在黨中央召開便當會，密謀討論以不副署或不執行的方式應對，是赤裸裸踐踏民主。

陳昭姿認為，副署制度設計原意是行政院對立法院負責的機制，不是用來否決立法院三讀法律的手段；若行政院長以不副署讓法律消失，如果今天是財劃法，明天會不會是勞基法、公投法，只要總統不喜歡就被擱置呢？立法院三讀法律有何意義？人民選出的立委還有實質意義嗎？若成如此台灣有可能將不再是法治，而是因人設事的人治。

陳昭姿批評，行政體系頻宣稱立法院通過法案違憲、破壞財政紀律，但是否違憲不是行政權說的算。如果行政權可以自行判定，司法、立法權算什麼？但現在立法院被架空、司法權全被取代，所有執行、判決都落在一黨一人之上，這不是民主而是走向獨裁。

此外，憲法法庭空轉爭議，陳昭姿認為，賴總統不能用憲法法庭不能運作為由，否決立法院通過的法律，形同自己先把鑰匙丟掉，再說門打不開，必須破門而入，法庭無法運作是因賴總統提名人選未獲立法院同意，賴總統不能以此拒絕履行法律。

陳昭姿強調，100年前袁世凱就是用穩定國家、避免內亂名義，逐步削弱議會、反對的聲音，在台灣看到也是類似危機，賴總統架空立法院、僭越司法，也質疑民進黨已背棄昔日追求的言論自由精神，「民進黨還有資格紀念鄭南榕嗎？」總統再大也大不過憲法，權力再強也強不過人民。

立法院 行政院 陳昭姿

延伸閱讀

總統彈劾案公聽會 王鴻薇：當獨裁成為事實、彈劾就是責任

陳昭姿指代孕修法版本全世界最嚴格 反擊林淑芬「學好算術讀好法條」

駁斥IPAC情緒勒索說 張啓楷表示應正視陳昭姿外交貢獻

民眾黨2年條款有但書 柯文哲：全力協助陳昭姿推動代理孕母法

相關新聞

為不副署、台積電赴美彈劾總統 綠：理由莫名其妙

「行政院長卓榮泰不副署應該彈劾行政院長，怎麼會是彈劾總統賴清德？」律師林俊宏15日在彈劾公聽會質疑，彈劾是追究法律責任，罷免才是政治責任，但藍白所列理由應該提案罷免總統，若是不副署應該彈劾行政院長；綠委沈發惠也嘲諷說，台積電是民間公司赴美投資，關總統賴清德什麼事情？彈劾理由簡直是天下奇文。

綠公聽會打「找錯對象」應倒閣 王鴻薇嗆賴總統一起重選

藍白對賴清德總統發動憲政史上首次彈劾總統案，立法院今天召開全院委員會第二場公聽會，綠營猛攻「找錯對象」，應倒閣。國民黨立...

彈劾公聽會 陳昭姿批賴總統獨裁：還有資格紀念鄭南榕？

立法院全院委員會今舉行第二場對賴清德總統彈劾案公聽會，民眾黨立委陳昭姿用袁世凱復辟比喻，當初曾穩定國家、避免內亂名義，逐...

前警官批賴總統剝奪立法權：獨裁成事實 彈劾即義務

立法院今就賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。警政署督察室前主任周威廷以專家身分出席。他為警察待遇不公抱不平，行政院拒...

彈劾總統公聽會再爆口角 張亞中怒轟「講國語」...王義川愣住

立法院全院委員會今開第二場對賴清德總統彈劾公聽會，場面持續火爆。民進黨立委吳思瑤說，藍白彈劾賴總統都與中共大搞認知作戰，...

批賴總統是違憲慣犯 彭錦鵬：推大罷免否定選舉合法性 太可恥

立法院今就賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。台灣大學政治系副教授彭錦鵬以專家學者身分出席發言。彭表示，賴清德是違憲慣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。