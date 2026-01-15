賴總統彈劾案第2場公聽會 專家學者針鋒相對

立法院全院委員會今天召開「對總統提出彈劾案」公聽會，專家學者針鋒相對。孫文學校總校長張亞中表示，賴總統的作為已跨越憲法紅線，符合彈劾要件。律師林俊宏則說，提出彈劾案沒有道理也邏輯不通。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委對賴總統啟動彈劾案程序，並分別提案，立法院會日前經表決，藍白挾人數優勢通過進行審查。根據時程，在全院委員會部分，14日、15日舉行公聽會，21日、22日召開審查會，領銜代表說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人說明15分鐘，由立委進行詢問，5月召開第2次審查會，之後於5月19日進行彈劾案投票。

民眾黨團推薦的學者專家、前立委張其祿說，各界應從彈劾案來看台灣的憲政死結，因為當憲政體制在雙少數政府的情境下，是否出現制度性失靈，甚至逐步演變為民主運作的結構性危機。

張其祿認為，從制度設計來看，彈劾案的成案門檻極高、成功機率有限，因此彈劾案真正的意義，並不在於最終是否成案，而是在於它所引發的公共討論與民主警訊。

國民黨團推薦的張亞中說，賴總統不但拒絕國會制衡，甚至把憲法視為可隨意揉捏的麵團，更默許甚至主導「不公布、不副署、不執行」國會通過的法律，否定立法權行為，這已不是政策爭議，而是總統拒絕遵守憲法，憲政秩序正在被破壞。

張亞中表示，賴總統上台後呈現清楚的民選獨裁治理模式，台灣的民主已從是非之爭退化為立場之爭，賴總統多項作為已明確跨越憲法紅線，完全符合彈劾要件。

民進黨團推薦的林俊宏表示，行政權與立法權的僵局，在憲法制度上的解決方法，應該是要對行政院長提出不信任案，況且彈劾要處理的是法律責任。

林俊宏指出，彈劾案理由之一是行政院長不副署，但行使與否、要追究的人應該是行政院長，怎麼會以此為理由來彈劾總統，用不屬於總統職權的行為來追究總統的法律責任，甚至要彈劾，這在法律上來說，完全沒道理。

林俊宏在學者專家綜合答復階段提及，憲政體制不應該也不可以被降格為政治僵局底下的鬥爭工具，若對現有機制不滿意應討論修憲，而非在現行框架下玩這種標的錯誤、邏輯不通的政治遊戲。

民眾黨立委陳昭姿說，立法院作為最高民意機關，有義務守護台灣人民的權利，更有義務要喚醒總統，不要成為破壞憲政的兇手。

民進黨立委沈發惠表示，彈劾案理由提及卓榮泰不副署，但行政院長不副署（法案），總統就不能公布，賴總統沒有違憲。

國民黨立委王鴻薇指出，「當獨裁成為事實，彈劾就是我們的責任」，不能一再放任行政院拒絕實施立法院通過的法律，而這真正的元兇是賴總統。

特別的是，民進黨立委王義川以台語發言時，張亞中說「講國語好不好」，會議因此停下幾秒。會議主席、立法院副院長江啟臣說「彼此尊重」後，王義川繼續用台語發言。