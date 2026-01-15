前警官批賴總統剝奪立法權：獨裁成事實 彈劾即義務

立法院今就賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。警政署督察室前主任周威廷以專家身分出席。他為警察待遇不公抱不平，行政院拒編提高退休警察所得替代率相關預算，「靠勢」的是人數不足的五人大法官會做違憲解釋，總統身為五院之首，獨攬行政權、司法權，剝奪立法權，當獨裁成為事實，彈劾就成為義務。

周威廷說，他是從事警職42年的老警察，為了警察退休金的不當被砍刪，他多年來投書各大媒體，不斷為警察權益爭公道，但政府給的答案永遠是將警察視同一般人員衡平考量。在年金改革時，警察就認為應跟同質性高的軍人所得替代率等同，結果是視同一般公務人員衡平考量。

周威廷質疑是否有衡平考量，以軍人來說，軍人有國軍醫院、榮民總醫院、三軍總醫院等共16所，是否有聽過警察醫院？行政院底下國軍退休官兵輔導委員會，是否有輔導警察委員會、司、科或局處？警察有8萬多人，很多都是50歲退休，也需要第二春，可是這政府有照顧過警察？基於尊重軍人跟老師，民國101年前，軍人跟老師是免所得稅的，警察不但沒有免所得稅，甚至連司法津貼都沒領過，教師有將近三個月寒暑假，全國警察放一天假試試看，看社會亂成什麼樣子。

周威廷說，公務員朝九晚五，每天上下班回家吃晚飯，例假日照休，警察可以這樣嗎？他曾在聯合報投書，「警消出生入死，權益呢？為接連殉職的同仁感到不值」，沒有收到公平待遇而危險性最高。根據內政部統計2017到2021年，警察因公死亡人數47人，平均每年9.4個人，因公受傷人4837個人，每年平均967個人。換句話說，每年警察因公傷亡人數，比軍人、公務員、教師還多。

周威廷表示，據警政署的統計2011年到2021年，警察平均死亡年齡是71.69歲，全國國民平均死亡年齡79.84歲，警察退休後早死8.15歲。為何僥倖活到退休的還會早死，因超時工作、日夜顛倒、勤務不正常、壓力大。最近副總統蕭美琴到宜蘭，一個警察在休假還被召回，結果遭車撞，傷勢嚴重。

周威廷表示，如果說公務機關的人員是這個政府的員工或子弟，總統、行政院長就是大家長，隔壁鄰居都看不下去了。立法院在藍白立委主導下，去年三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警察所得替代率，民眾黨方面也公開說明，經過兩次民調，70%民意支持，可是經總統公告，行政院依然認為窒礙難行，連預算都不編，甚至聲請釋憲、暫時處分。

周威廷表示，行政院有樣學樣，軍人待遇條例、公立學校教職員退休資遣撫卹條例、公務人員退休資遣撫卹法等停砍1.5%，認為窒礙難行，聲請釋憲，考試院比照辦理。政院「靠勢」的是人數不足的五人大法官會做違憲解釋，總統身為五院之首，獨攬行政權、司法權，甚至剝奪立法權。這樣的憲政危機，不應該彈劾嗎？民眾不應該覺得恐懼嗎？

周威廷表示，立法院本來就是代表民意的立法機關，自然有其立法形成的自由，有各項法案的提出。 警察人事條例、軍人待遇條例、年金改革的制度等，都屬於高度政策性事項，尤其退休金制度的設計調整與否，是否繼續改革，屬於立法機關範圍，立法者可以砍也可以不砍，甚至停砍。憲法並沒有要求一定要改革到某種程度，如果賴清德仍然一意孤行，當獨裁成為事實，彈劾就成為義務。

周威廷總結，賴清德甚至認為，當台南市長就曾被彈劾過，是一個彈劾的慣犯，可能是一個勳章。但很抱歉，這枚勳章可能是恥辱的勳章，一顆恆久遠，永遠有流傳。