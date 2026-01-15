快訊

蔣萬安「今馬熊讚」春聯來了！與最強搭擋爆笑揮毫 公布領取方式

陳亭妃初選勝出喊團結 要讓賴清德2028本命區選票超過2024

週刊文春：統一教會稱高市當總裁是「天意」！3200頁黑檔揭自民黨內幕

前警官批賴總統剝奪立法權：獨裁成事實 彈劾即義務

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今就賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。警政署督察室前主任周威廷以專家身分出席。他為警察待遇不公抱不平，行政院拒編提高退休警察所得替代率相關預算，「靠勢」的是人數不足的五人大法官會做違憲解釋。圖／截自立法院議事直播
立法院今就賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。警政署督察室前主任周威廷以專家身分出席。他為警察待遇不公抱不平，行政院拒編提高退休警察所得替代率相關預算，「靠勢」的是人數不足的五人大法官會做違憲解釋。圖／截自立法院議事直播

立法院今就賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。警政署督察室前主任周威廷以專家身分出席。他為警察待遇不公抱不平，行政院拒編提高退休警察所得替代率相關預算，「靠勢」的是人數不足的五人大法官會做違憲解釋，總統身為五院之首，獨攬行政權、司法權，剝奪立法權，當獨裁成為事實，彈劾就成為義務。

周威廷說，他是從事警職42年的老警察，為了警察退休金的不當被砍刪，他多年來投書各大媒體，不斷為警察權益爭公道，但政府給的答案永遠是將警察視同一般人員衡平考量。在年金改革時，警察就認為應跟同質性高的軍人所得替代率等同，結果是視同一般公務人員衡平考量。

周威廷質疑是否有衡平考量，以軍人來說，軍人有國軍醫院、榮民總醫院、三軍總醫院等共16所，是否有聽過警察醫院？行政院底下國軍退休官兵輔導委員會，是否有輔導警察委員會、司、科或局處？警察有8萬多人，很多都是50歲退休，也需要第二春，可是這政府有照顧過警察？基於尊重軍人跟老師，民國101年前，軍人跟老師是免所得稅的，警察不但沒有免所得稅，甚至連司法津貼都沒領過，教師有將近三個月寒暑假，全國警察放一天假試試看，看社會亂成什麼樣子。

周威廷說，公務員朝九晚五，每天上下班回家吃晚飯，例假日照休，警察可以這樣嗎？他曾在聯合報投書，「警消出生入死，權益呢？為接連殉職的同仁感到不值」，沒有收到公平待遇而危險性最高。根據內政部統計2017到2021年，警察因公死亡人數47人，平均每年9.4個人，因公受傷人4837個人，每年平均967個人。換句話說，每年警察因公傷亡人數，比軍人、公務員、教師還多。

周威廷表示，據警政署的統計2011年到2021年，警察平均死亡年齡是71.69歲，全國國民平均死亡年齡79.84歲，警察退休後早死8.15歲。為何僥倖活到退休的還會早死，因超時工作、日夜顛倒、勤務不正常、壓力大。最近副總統蕭美琴到宜蘭，一個警察在休假還被召回，結果遭車撞，傷勢嚴重。

周威廷表示，如果說公務機關的人員是這個政府的員工或子弟，總統、行政院長就是大家長，隔壁鄰居都看不下去了。立法院在藍白立委主導下，去年三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警察所得替代率，民眾黨方面也公開說明，經過兩次民調，70%民意支持，可是經總統公告，行政院依然認為窒礙難行，連預算都不編，甚至聲請釋憲、暫時處分。

周威廷表示，行政院有樣學樣，軍人待遇條例、公立學校教職員退休資遣撫卹條例、公務人員退休資遣撫卹法等停砍1.5%，認為窒礙難行，聲請釋憲，考試院比照辦理。政院「靠勢」的是人數不足的五人大法官會做違憲解釋，總統身為五院之首，獨攬行政權、司法權，甚至剝奪立法權。這樣的憲政危機，不應該彈劾嗎？民眾不應該覺得恐懼嗎？

周威廷表示，立法院本來就是代表民意的立法機關，自然有其立法形成的自由，有各項法案的提出。 警察人事條例、軍人待遇條例、年金改革的制度等，都屬於高度政策性事項，尤其退休金制度的設計調整與否，是否繼續改革，屬於立法機關範圍，立法者可以砍也可以不砍，甚至停砍。憲法並沒有要求一定要改革到某種程度，如果賴清德仍然一意孤行，當獨裁成為事實，彈劾就成為義務。

周威廷總結，賴清德甚至認為，當台南市長就曾被彈劾過，是一個彈劾的慣犯，可能是一個勳章。但很抱歉，這枚勳章可能是恥辱的勳章，一顆恆久遠，永遠有流傳。

警察 行政院 軍人

延伸閱讀

彈劾總統公聽會再爆口角 張亞中怒轟「講國語」...王義川愣住

批賴總統是違憲慣犯 彭錦鵬：推大罷免否定選舉合法性 太可恥

張亞中：當彈劾不可能 賴總統非民主治理 是唯我獨尊權力支配

彈劾賴總統公聽會 張其祿：行政體系拒民意 成「民選獨裁」

相關新聞

前警官批賴總統剝奪立法權：獨裁成事實 彈劾即義務

立法院今就賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。警政署督察室前主任周威廷以專家身分出席。他為警察待遇不公抱不平，行政院拒...

彈劾總統公聽會再爆口角 張亞中怒轟「講國語」...王義川愣住

立法院全院委員會今開第二場對賴清德總統彈劾公聽會，場面持續火爆。民進黨立委吳思瑤說，藍白彈劾賴總統都與中共大搞認知作戰，...

批賴總統是違憲慣犯 彭錦鵬：推大罷免否定選舉合法性 太可恥

立法院今就賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。台灣大學政治系副教授彭錦鵬以專家學者身分出席發言。彭表示，賴清德是違憲慣...

張亞中：當彈劾不可能 賴總統非民主治理 是唯我獨尊權力支配

立法院今就賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。國民黨立院黨團推派孫文學校總校長張亞中以專家學者身分發言。張亞中表示，賴...

彈劾賴總統公聽會 張其祿：行政體系拒民意 成「民選獨裁」

立法院全院委員會今開第二場對賴清德總統彈劾公聽會，民眾黨團推薦的國立中山大學政治經濟學系特聘教授、前立委張其祿說，當行政...

彈劾總統公聽會…學者批賴總統濫權 倒卓揆沒道理

藍白對賴清德總統發動憲政史上首次彈劾總統案，立法院昨天召開全院委員會公聽會。東海大學法律系退休教授林騰鷂羅列賴總統「十大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。