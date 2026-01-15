快訊

彈劾總統公聽會再爆口角 張亞中怒轟「講國語」...王義川愣住

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院在野黨發動彈劾總統案，預計下週邀請總統賴清德到立法院說明，今天舉行第二場公聽會。記者曾學仁／攝影
立法院在野黨發動彈劾總統案，預計下週邀請總統賴清德到立法院說明，今天舉行第二場公聽會。記者曾學仁／攝影

立法院全院委員會今開第二場對賴清德總統彈劾公聽會，場面持續火爆。民進黨立委吳思瑤說，藍白彈劾賴總統都與中共大搞認知作戰，根本欲加之罪，何患無辭。輪到民進黨立委王義川發言時，遭孫文學校總校長張亞中怒批「講國語好嗎？」讓王義川愣住，立院副院長江啟臣連忙緩頰說，「請尊重彼此。」

民進黨立院黨團今推薦的律師、學者代表陳怡凱、林俊宏均主張，藍白彈劾找錯對象，應該要對院長提出不信任案。民進黨團審查小組也派出綠委沈發惠、吳思瑤、王義川。

吳思瑤表示，早在2024年2月中國大陸國家主席習近平指示，拿下台灣，戰場就在立法院，國台辦頒布的「占領台灣立法院制高點」的統戰要點裡的幾項目標工作，包括癱瘓台灣的國防自主、用國會濫權來提出國會的調查權、要求總統到立院備詢、「不只台灣社會在關心總統彈劾，恐怕對岸也有相當高度的關切。」

「連彈劾總統都大搞認知作戰。」吳思瑤表示，藍白提的彈劾總統就是「欲加之罪，何患無辭」。為賴總統冠上「獨裁總統」等罪名，都是莫須有、強加人於罪。這也是畫錯重點、搞錯方向的彈劾。如果要追究總統的政治責任，請去勇敢地倒閣，國情報告不就得了？

吳思瑤還點名台灣大學政治系副教授彭錦鵬，指出「吾愛吾師，吾更愛真理」，老師說賴清德是違憲、違法的總統，但賴是一個維護憲法的總統，而藍白主導的立法院才是「違憲上癮」。如果台灣有獨裁總統，能讓在野黨委員依循憲法機制，在立院搞彈劾、辦公聽會，一再羞辱總統、做出毫無事實依據政治攻擊？台灣沒有獨裁總統，只有獨裁國會。

吳思瑤更拿出立院秘書長周萬來的著作，指出內文提及針對總統的國情報告，是「得」邀請而非「應邀請」，且「即問即答」並不是憲法賦予立法院的權利，因為對立法院負責的是行政院長，不是總統，過去前總統馬英九、立院前院長王金平都說過此方式萬萬不可，請藍白立委不要一再寫下錯誤歷史。

輪到王義川發言時，一開始當王義川用台語開場時，一旁的張亞中怒批「講國語好嗎？」讓王義川愣住問「現在這什麼意思？」而江啟臣連忙緩頰地說，「請尊重彼此，請繼續。」

王義川隨後整場繼續用台語說，今天是制度討論，要彈劾賴總統也可以，但用國家資源拚選舉，卻要等到5月才要投票，根本不用拖這麼久，在野黨就是要亂而已，連國民黨立委也知道這不會過，就是要留個紀錄而已，「台灣人難道看不懂嗎？」說到底就是要讓賴清德難看而已，制度設計若不滿意，就來修憲，如果覺得要修太多，不如再設計一部新的憲法。

王義川 立法院 吳思瑤

