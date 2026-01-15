批賴總統是違憲慣犯 彭錦鵬：推大罷免否定選舉合法性 太可恥

立法院今就賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。台灣大學政治系副教授彭錦鵬以專家學者身分出席發言。彭表示，賴清德是違憲慣犯，正在進入「不進市議會2.0」，賴清德主導大罷免，否定中華民國憲政架構，否定選舉合法性，這太可恥。

彭錦鵬說，賴清德是違憲總統，也是違憲慣犯。他認為彈劾幾乎不可能，他也問民進黨立委能正視總統光明正大如無賴般違憲嗎？從2025年12月5日覆議失敗開始算，現已是41天，憲法無明文規定，若總統不公布怎麼辦，憲法無一字是虛字，每個字都要遵行。立法院通過法律，總統只能公布，不公布的責任大概要由憲法法院審理。

彭錦鵬表示，總統應該要做的是，用什麼樣的理由來爭取全民同意，壓迫國民黨跟民眾黨再次修法財劃法，否則就是違憲。賴清德正在進入「不進市議會2.0」，彈劾是憲法裡終極的究責條款。賴清德出現極為嚴重的違憲慣犯紀錄，受到立法院彈劾有必要。

彭錦鵬指出，賴清德擔任台南市長，不進台南市議會約8個月，市府官員不進議會被監察院稱為「憲政惡例」並加以彈劾，彈劾文指此一舉動開地方自治史上官員集體不進議會之惡例，違反「地方制度法」背棄宣誓條例的規定，嚴重灼傷現代民主法治國基本原則，逾越憲法與地方制度法規範，地方自治團體新首長行政權之基本界限，架空地方立法權，動搖民主社會基本核心，這一段彈劾文剛好可用在此次彈劾案，蔑視民主跟法治基本原則，要守法守憲。

彭錦鵬批，賴清德主導大罷免，否定中華民國憲政架構。2024大選當天晚上，確定朝小野大的事實，前總統陳水扁在任時也是同樣情況，但陳水扁基本遵守憲法規定，而賴清德立刻附和民進黨立院團總召柯建銘推動大罷免，意即賴清德不接受選舉結果。推動大罷免在本質上就是違憲行為，否定選舉合法性，這太可恥。

彭錦鵬指出，賴清德違背積極提名大法官的憲法義務。他坦言，他是憲法大法官任期制度的設計者，憲法增修條文第5條若稱之為「彭錦鵬條款」也是正確的，條文文字為已故的前大法官吳庚協助，他與吳庚有協議，故沒有在吳庚生前公布。根據憲法增修條文第5條規定，大法官15人並以其中1人為院長、1人為副院長，由總統提名，立法院同意任命。

彭錦鵬表示，「憲法訴訟法」規定，大法官人數因任期屆滿、辭職、免職或死亡，未達15人，總統應於2個月內補足提名，而現有總額要10人以上才能夠參與評議，且同意違憲宣告人數不得低於9人，但日前5名大法官公然、毫不知恥且無任何法學修養的情況之下，公布憲法判決案。賴清德違憲且是違憲的慣犯，應好好反省，否則未來也會碰到大法官人數一直空缺，無法審核彈劾案，就算民進黨立委同意彈劾案也是如此。