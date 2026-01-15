張亞中：當彈劾不可能 賴總統非民主治理 是唯我獨尊權力支配

立法院今就賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會。國民黨立院黨團推派孫文學校總校長張亞中以專家學者身分發言。張亞中表示，賴清德多項作為已明確跨越憲法紅線，完全符合彈劾要件，並點明賴清德共有五大違憲之處，濫用國安話語，壓制異議，也讓司法與檢調高度政治化，形成寒蟬效應，拒絕自我節制。

張亞中表示，賴清德的行為已違憲，但因政治因素，彈劾已不再可能，當彈劾成為不可能，總統是否已走上民選獨裁？台灣要這樣的民主嗎？賴清德拒絕國會制衡，把憲法視為可隨意任意揉捏的麵團，是權力操作的工具，把支持者視為動員資源，把異議者視為必須清除的對象。這已不是民主治理，而是唯我獨尊的權力支配。

張亞中表示，總統須依憲行政，而不是用個人的政治意志取代憲法。總統是人民選出的最大公僕，不是皇帝，也不是可以為所欲為的統治者，應該遵守的是憲法，而不是「葵花寶典」，總統是人民的公僕，而不是日月神教的教主「任我行」，「中華民國不是你說的算」。

張亞中認為，賴清德多項作為已明確跨越憲法紅線，完全符合彈劾要件。第一，「不公布」法律的違憲，立法院三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院覆議遭否決後，總統依法應即公布，卻選擇拒絕，拒絕公布，本身就是違憲；第二，「不副署」的制度性違憲；第三，「不執行」法律的違憲，憲法增修條文明定，覆議遭否決後，行政院長「應即接受」，行政部門卻以不副署、不執行的方式，變相否定國會決議，這已是實質違憲。

張亞中指出，第四為踐踏憲政分立的違憲，違憲與否唯一有權判斷者是大法官，行政部門自行否定立法院通過的法律效力，形同總統與行政院兼任大法官，行政權僭越司法權，自行否定法律效力，嚴重踐踏權力分立；第五，破壞民主制衡的違憲，透過不公布、不副署、不執行，行政權全面凌駕立法權，使立法院在總統任期內幾近無法制衡行政權，系統性破壞民主制衡，形成「超級大總統」，台灣實質走向憲政獨裁化。

張亞中認為，賴上台後，已呈現清楚的「民選獨裁」治理模式，將「雙少數」處境轉化為全面對抗國會，當總統將「未配合行政權」等同於「敵對勢力」或「雜質」時，民主即被簡化為贏者全拿、輸者噤聲，這正是民選獨裁的典型特徵。他也認為賴清德濫用國安話語，壓制異議，賴政府頻繁以國安為由，將不同政策立場、監督聲音，甚至合法政治主張，貼上「危害國家安全」標籤。國安被無限上綱，成為合理化集權、打壓反對力量的工具，政治反對不再被視為民主常態，而被視為不忠誠。

張亞中表示，賴清德讓司法與檢調高度政治化，形成寒蟬效應，也以政治動員與大罷免取代制度內的制衡，更拒絕自我節制，否定憲政慣例。台灣的民主已從「是非之爭」退化為「立場之爭」，彈劾制度名存實亡，是民主憲政失靈的警訊。他也問，憲政已失靈，人民是否願意覺醒？「制度存在，卻無法運作；權力失衡，卻無法修正；違憲明確，卻無法究責」的現象，正是台灣民主憲政目前最大的悲劇。

張亞中認為，出路只有兩條。第一，是總統自我節制，回歸憲政正軌；第二，是人民與在野力量的集體覺醒，以行動守住憲法。在野黨的支持者不能只在網路憤怒，卻不願走上街頭。若民進黨支持者只在乎立場，不介意憲法被踐踏扭曲，中間選民冷漠以對，最終只有獨裁者得逞，憲法崩解，台灣民主名存實亡。