彈劾賴總統公聽會 張其祿：行政體系拒民意 成「民選獨裁」

立法院全院委員會今開第二場對賴清德總統彈劾公聽會，民眾黨團推薦的國立中山大學政治經濟學系特聘教授、前立委張其祿說，當行政體系拒絕回應多數民意，憲政秩序已實質癱瘓，民主也可能退化為「民選獨裁」。他認為，應朝法國左右共治，台灣民主才往前邁進。

張其祿表示，賴總統彈劾案的核心，並非彈劾案，而是台灣在「雙少數政府」結構下，憲政體制出現制度性失靈，甚至已演變為民主運作的結構性危機。

張其祿表示，彈劾案被提出的直接原因，並非單一政策爭議，而是近期行政體系長期採取高度對抗的政治操作，包括不副署、不公布、不執行等作法，這些行為已超越一般政治攻防範疇，對既有憲政秩序造成實質衝擊。當立法院依法通過的法案與預算案，無法透過正常行政程序落實，行政與立法間原本應有的制衡機制形同停擺，民主制度也隨之空轉。

張其祿說，面對行政與立法長期僵局，制度上雖有覆議、釋憲、不信任案甚至倒閣等方式，但在現實政治結構下，幾乎都難以發揮實質功能。覆議在國會過半由在野黨掌握的情況下，無法改變立法結果，只會延長政治對抗與治理停滯；釋憲則因憲法法庭人數不足與人事提名不當未獲國會多數支持，導致司法審查功能與正當性均大幅削弱。

張其祿說，不信任案與倒閣即便形式上成功，也僅能更換行政院長，實務上未必能真正更換，因為總統仍可不經立法院同意再次任命同一人，結果依然是行政院長有責無權、總統有權無責的憲政失衡，造成憲政僵局無從鬆動。

張其祿認為，問題的真正根源，是行政機關提出的法案與預算，本應接受國會多數的節制，這是民主制度中權力制衡的核心，包含大法官、考試院與監察委員，以及公平會、中選會、NCC等關鍵憲政或獨立機關人事，若排除國會多數參與，未能體現權力分享與責任政治，實質效果將不只是延宕人選，國會不能接受的人選，變成一種癱瘓現象

張其祿說，在少數政府情境下，權力不僅要被節制，更應被分享，這也是比較憲政經驗中，常以法國「左右共治」作為重要參考。法國總統選舉採兩輪投票，確保當選者具備過半民意基礎，且總統不兼任政黨主席，在國會多數更替時，會尊重多數黨任命總理，形成可運作的左右共治。

張其祿批評，台灣當前的政治實踐反其道而行，制度協商被擱置，取而代之的是政治對抗與民粹動員，甚至試圖透過大規模罷免來改變國會結構，不僅無法化解僵局，反而升高行政與立法對抗，形成少數政府結合行政權與民粹、仇恨動員主導國家運作的狀況。

張其祿認為，當行政體系拒絕回應多數民意，仍持續集中權力，憲政秩序已實質癱瘓，民主也可能退化為「民選獨裁」。他坦言，這次彈劾案在制度設計下，成案門檻極高、成功機率有限，但其真正意義不在結果，而在於引發社會對憲政危機的討論及警訊。

張其祿說，彈劾案是提醒社會正視制度失靈的起手式，問題不只是政黨對立或政策競爭，而是犧牲整個民主憲政體制，走向民選獨裁的代價運作。民主不只是選舉結果，而是權力如何被節制、被分享、被負責任地使用。

張其祿指出，世界不少國家實施總統制，但除了美國外，很難找到在政治、經濟與社會層面全面成功的案例。各政黨在野時都曾主張朝內閣制修正，但一旦取得總統權力，卻不願再面對制度改革，才是最真實的問題，這也是為何提出法國左右共治的主因。