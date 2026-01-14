快訊

國民黨團：強化溝通 盼政府理性面對在野質疑與訴求

中央社／ 台北14日電

國民黨立法院黨團今天表示，國民黨團持續強化與美方、民眾黨團及社會的溝通，也希望民進黨政府能理性面對在野黨所提出的訴求及質疑，儘速編列相關預算。

民眾黨主席黃國昌今天說，結束訪美後，他反對1.25兆元政院版國防特別條例的決心不僅沒軟化，反而更強烈。他透露，1.25兆元有相當高比例不是對美軍購，待國防部在秘密會議報告特別預算涵蓋範圍與項目後，民眾黨團將提國防特別條例草案。

國民黨團下午發出新聞稿指出，強化與美方、民眾黨團及社會的溝通，國民黨團持續在做，也希望民進黨政府能理性面對在野黨所提出的訴求及質疑，儘速編列相關預算。

國民黨團表示，政府提出的新台幣1.25兆元國防特別預算充滿空白授權，主流民意無法接受，加上未對立法院三讀通過軍人加薪法案編列預算，是總統賴清德必須來立法院接受全民檢驗，進行國情報告的重要原因。

國民黨團強調，面對民進黨政府、賴卓體制的毀憲亂政，國民黨團與民眾黨團絕對站在守護民主憲政、保衛台灣安全的立場，嚴格監督，絕不退讓。

國民黨團表示，面對軍購及總預算立場從未改變，政府必須如實編列軍人加薪及警消所得替代率停扣預算，總預算才有付委審查的可能。至於與國際社會溝通，尤其與美方溝通事宜，黨中央與立法院黨團會密切溝通及合作，若有進一步的進展，會第一時間向全民報告。

國民黨 溝通 民眾黨

民眾黨將自提軍購特別條例 國民黨團：與美溝通也持續在做

行政院日前提出預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，民眾黨主席黃國昌今表示反對，且民...

黃國昌訪美「不能講」 鍾佳濱酸：不知道的是黑箱、知道的是默契

民眾黨主席黃國昌日前結束訪美行程，返台後強調「基於跟美方默契，不能講會談內容」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，黃國昌一...

賴總統再呼籲在野：盡速排審總預算案 台灣不能被拖慢

今年度中央政府總預算案持續在立院卡關。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，再次嚴正呼籲，請朝野政黨順應廣大...

劉書彬批賴總統行政獨裁：彈劾不是為了政黨勝負

立法院全院委員會今開對總統提出彈劾案公聽會，民眾黨立委劉書彬細數賴清德總統毀憲亂政、搞大罷免，還用「不副署」的手段阻擋法...

彈劾公聽會學者批賴總統跟莊瑞雄槓上 韓國瑜急剎車：喝口咖啡、靜下心

藍白不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，對賴清德總統提起彈劾案。東海大學法律系退休教授林騰鷂嗆賴政府，僅用2張A4紙就想通過...

彈劾賴清德總統公聽會 學者批綠委欺負老百姓引爭執

國民黨及民眾黨立法院黨團提案彈劾賴清德總統，上午舉行第一場全院公聽會，由立法院院長韓國瑜主持，由黨團推派專家學者發言，其...

