國民黨團：強化溝通 盼政府理性面對在野質疑與訴求

國民黨立法院黨團今天表示，國民黨團持續強化與美方、民眾黨團及社會的溝通，也希望民進黨政府能理性面對在野黨所提出的訴求及質疑，儘速編列相關預算。

民眾黨主席黃國昌今天說，結束訪美後，他反對1.25兆元政院版國防特別條例的決心不僅沒軟化，反而更強烈。他透露，1.25兆元有相當高比例不是對美軍購，待國防部在秘密會議報告特別預算涵蓋範圍與項目後，民眾黨團將提國防特別條例草案。

國民黨團表示，政府提出的新台幣1.25兆元國防特別預算充滿空白授權，主流民意無法接受，加上未對立法院三讀通過軍人加薪法案編列預算，是總統賴清德必須來立法院接受全民檢驗，進行國情報告的重要原因。

國民黨團強調，面對民進黨政府、賴卓體制的毀憲亂政，國民黨團與民眾黨團絕對站在守護民主憲政、保衛台灣安全的立場，嚴格監督，絕不退讓。

國民黨團表示，面對軍購及總預算立場從未改變，政府必須如實編列軍人加薪及警消所得替代率停扣預算，總預算才有付委審查的可能。至於與國際社會溝通，尤其與美方溝通事宜，黨中央與立法院黨團會密切溝通及合作，若有進一步的進展，會第一時間向全民報告。