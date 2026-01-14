黃國昌訪美「不能講」 鍾佳濱酸：不知道的是黑箱、知道的是默契

民眾黨主席黃國昌日前結束訪美行程，返台後強調「基於跟美方默契，不能講會談內容」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，黃國昌一向有自己的標準，認為「他不知道的、別人知道的就是黑箱，他知道的、別人不能知道的就是遵守雙方默契」。

鍾佳濱表示，若在野黨願意將國防特別條例交付審查，民進黨團樂見其成，因為國會是幫納稅人把關，到底通過特別條例後，預算要用在哪？哪些是跟美國相關的軍購？都會在審查過程接受國會監督。

對於黃國昌呼籲立法院應針對軍購條例召開秘密會議，鍾佳濱強調，該案已遭藍白聯手阻撓6、7次，根據立法院議事規則，只要議案順利交付審查，委員會即可依規定召開秘密會議、邀請國防部報告。

媒體追問黃國昌過去質疑軍購為「黑箱」，但此次訪美後卻以「美方默契」為由，不能講會面官員身分及談話內容。鍾佳濱表示，黃國昌主席一向有他自己的標準，認為他不知道的、別人知道的就是黑箱，他知道的、別人不能知道的就不是，而是遵守雙方默契。

鍾佳濱說，國會有監督審查機制，過去在野黨曾採取的逕付二讀、過水協商、黑箱表決等做法；既然黃國昌主席不喜歡黑箱，希望未來在法案審理上應秉持同樣原則，除依法機密部分外，其餘資訊都應攤在陽光下，讓全民知悉每個政黨對重大政策的態度，政黨對重大政策的態度，不能前後反覆、採取雙重標準。