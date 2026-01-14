賴總統再呼籲在野：盡速排審總預算案 台灣不能被拖慢

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，再次嚴正呼籲，請朝野政黨順應廣大民意的期許，盡速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心。圖／聯合報系資料照片
今年度中央政府總預算案持續在立院卡關。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，再次嚴正呼籲，請朝野政黨順應廣大民意的期許，盡速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心。

賴總統指出，回顧上個月及新年的這兩周，台灣不論是在出口表現，還是在股市市值上，都持續寫下新高紀錄，這都要感謝全體國人與企業的合作與努力，共同打拚所創造的成果。

賴總統說，在台灣持續發展、寫下歷史新頁的重要時刻，政府要做的更應該是抓緊機會、繼續衝刺，為國人、也為下一代，打造更安全、更有韌性的台灣。

賴總統表示，令人遺憾的是，攸關台灣少子女化政策、長照3.0、AI產業發展、整體經濟動能與國防建設等重大政策的中央政府總預算案，以及關係到強化國家安全的國防特別條例，至今仍然遭到在野黨卡在程序委員會當中。希望在野黨明白，台灣發展的腳步不能被拖慢，國人重視的福利不能被犧牲，國家防衛的安全更不能被耽擱。

國防 賴清德 總預算

