劉書彬批賴總統行政獨裁：彈劾不是為了政黨勝負

立法院全院委員會今開對總統提出彈劾案公聽會，民眾黨立委劉書彬細數賴清德總統毀憲亂政、搞大罷免，還用「不副署」的手段阻擋法案生效，實質架空立法權，形同走向行政獨裁。不過劉書彬也說，這次的彈劾不是為了政黨的勝負，是為讓憲政責任被歷史記錄。

劉書彬說，賴總統以40%得票率當選了總統，民進黨在113席立委當中只有51席，是國會未過半的少數。賴總統不反省「雙少數」是否已經失去了民意，卻仍然以過去在當台南市長時的作風，背離民意，一意孤行。她也細數，賴總統毀憲亂政、搞大罷免，不僅讓台灣陷入政治動盪，也成為社會不安定的源頭，但大罷免大失敗，多數民眾透過罷免案的投票，打臉賴政府。

劉書彬指出，依據中華民國憲法，行政院長在覆議失敗後，應立即接受立法院的決議，賴總統並負有公布法律的義務。但賴、卓卻用「不副署」的手段阻擋法案生效，這不僅是政治操作，更是公然踐踏民主程序與三權分立的基石。此例一開，未來總統皆可拒絕公布不符其利益的法律，實質架空立法權，形同走向行政獨裁。

劉書彬說，總統如何不因應長期的大法官缺額，造成憲法的審查機制癱瘓。僅剩8位大法官仍然可以開庭做收案、分案跟行政性跟程序性的事項處理，但不能進行實體評議，也不能做成違憲的宣告。現行憲法訴訟法卻未在未達新法或舊法門檻至少6位的情況下，自行做成判決宣告憲法訴訟法違憲，已明確違法了，製造憲政危機。

劉書彬批評，賴清德總統明知有憲政風險，但仍執意為之，是一個「德不配位」的總統。看到他上任以來剛愎自用，荒唐的行徑導致國會的失能、司法失序。如果不進行修補、不節制，反而污染了權力來架空國會、僭越司法。這已非政策的選擇，而是嚴重的破壞台灣民主的憲政危機。

劉書彬說ㄝ這次的彈劾不是為了政黨的勝負，而是為了讓憲政責任被歷史記錄，即使是必須3分之2的立法院多數才能通過彈劾案，但是他們必須讓這個憲政的責任被歷史記錄。並指韓國前總統尹錫悅被檢方以「內亂首謀」起訴的求處死刑，請賴總統好好的去思考，應該要守憲守法，而且請總統要慎行，不要重蹈覆轍，不然尹錫悅的案例就在身旁。