彈劾公聽會學者批賴總統跟莊瑞雄槓上 韓國瑜急剎車：喝口咖啡、靜下心

藍白不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，對賴清德總統提起彈劾案。東海大學法律系退休教授林騰鷂嗆賴政府，僅用2張A4紙就想通過1.25兆軍購案，欺負老百姓，引發民進黨立委莊瑞雄痛批「不要亂罵人！」，場面一度火爆，立法院長韓國瑜出面緩和氣氛。

立法院今天針對彈劾賴總統案，舉行第一場全院委員會公聽會。民進黨立委與民進黨團推薦的學者都主張，如果在野黨不滿卓榮泰不副署財劃法，應提出倒閣案，但藍白明明人數足夠提倒閣案，卻對賴總統提起彈劾案，明顯是打假球。

民眾黨團推薦的學者林騰鷂於學者專家綜合答覆時批評，這些人說法是「法律呆頭鵝、憲法根本沒有讀通」，賴總統掌握實質行政權，卓榮泰只是稻草人，現在民進黨卻叫在野黨去倒稻草人，這根本沒道理。

林騰鷂表示，憲法明定主權在民、多數主政等，而最重要的是責任政治。賴清德掌控國家軍隊、特務警察，所有權力都拿走了，還送出一份違法的預算案，用2張A4紙就想通過1.25兆元軍購預算，簡直是欺壓台灣人民，更激動痛指「浪費人民的血汗納稅錢，你們不會感到羞愧嗎？」

莊瑞雄聞言大聲回嗆「不要亂講、你不能愛罵誰就罵誰」，林騰鷂也不滿指「這是我發言時間、我是來批評你」等。韓國瑜見現場氣氛火爆，趕緊緩頰指公聽會「溫度開始升高」，請立委喝口咖啡、靜下心來，請尊學者專家的發言。