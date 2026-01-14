鍾佳濱：藍白與其要賴總統來立院違憲詢答 不如好好審預算

立法院今辦首場彈劾賴清德總統公聽會，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，這是憲政史上首例，藍白與其假其他名義要總統來立院違憲詢答，不如還是專心回到本務，好好審議年度總預算、國防特別預算條例。

鍾佳濱今在公聽會前受訪表示，關於今天公聽會主題的彈劾案是憲政史上首例，看到在野黨提出的提案理由完全依法無據，其實際的目的，就是要求總統上台做國情報告，但因為違憲，總統無法來到立法院，因此再也這次改用提案方式，希望透過審查要求總統再度來到立法院。

鍾佳濱說，總統的責任在於團結國家，尤其此時台灣需要的是強化國防實力，以及攸關全民福祉的年度總預算，這些都要趕快付委審查。因此，總統府再次呼籲在野黨，與其做這些只是要繞過憲政的禁忌，假借其他憲政機制的名義，只為了要總統來立法院做違憲的詢答。不如專心回到自己的本務，好好進行年度總預算及特別重要的國防特別條例的交付審查。

媒體追問民進黨高雄初選昨結果出來，嘉義跟台南也會陸續出來，外界認為賴系人馬都會拿下提名？鍾佳濱強調，民進黨的初選是公平的，賴總統身為民進黨主席，當然會盡力也有義務維護這樣公平的競爭機制，且「團結」是民進黨的傳統。在初選當中，只有未來的贏家，沒有輸家，所有的參賽者都會秉持運動家精神，一致對外支持出線的同志。